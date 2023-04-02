В Екатеринбурге ожидается аномально теплая погода

В Екатеринбурге потеплеет до +20 градусов

03 апреля 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

В начале недели жителей уральской столицы ждет теплая погода Фото: Размик Закарян © URA.RU Начало апреля обещает стать для жителей Екатеринбурга аномально теплым. В понедельник, 3 апреля, температура воздуха прогреется до +20 °C. Согласно данным синоптиков, в первой половине недели в уральской столице будет сухо и солнечно. Такая информация приводится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Во вторник, 4 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +17 °C. Ночная температура воздуха составит +2 °C. В среду, 5 апреля, днем температура воздуха прогреется до +18 °C, а ночью столбик термометра покажет отметку + 2°C. В четверг, 6 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +10 °C, а ночная температура составит +4°C», — сказано в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в грядущие выходные, 1 и 2 апреля, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Однако уже 30 марта температура воздуха не поднимется выше 6 градусов.

Начало апреля обещает стать для жителей Екатеринбурга аномально теплым. В понедельник, 3 апреля, температура воздуха прогреется до +20 °C. Согласно данным синоптиков, в первой половине недели в уральской столице будет сухо и солнечно. Такая информация приводится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Во вторник, 4 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +17 °C. Ночная температура воздуха составит +2 °C. В среду, 5 апреля, днем температура воздуха прогреется до +18 °C, а ночью столбик термометра покажет отметку + 2°C. В четверг, 6 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +10 °C, а ночная температура составит +4°C», — сказано в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в грядущие выходные, 1 и 2 апреля, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Однако уже 30 марта температура воздуха не поднимется выше 6 градусов.