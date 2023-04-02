02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Екатеринбурге ожидается аномально теплая погода

В Екатеринбурге потеплеет до +20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день лета. Екатеринбург, екатеринбург сити, лето в городе
В начале недели жителей уральской столицы ждет теплая погода Фото:

Начало апреля обещает стать для жителей Екатеринбурга аномально теплым. В понедельник, 3 апреля, температура воздуха прогреется до +20 °C. Согласно данным синоптиков, в первой половине недели в уральской столице будет сухо и солнечно. Такая информация приводится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Во вторник, 4 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +17 °C. Ночная температура воздуха составит +2 °C. В среду, 5 апреля, днем температура воздуха прогреется до +18 °C, а ночью столбик термометра покажет отметку + 2°C. В четверг, 6 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +10 °C, а ночная температура составит +4°C», — сказано в сообщении telegram-канала.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в грядущие выходные, 1 и 2 апреля, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Однако уже 30 марта температура воздуха не поднимется выше 6 градусов.

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Начало апреля обещает стать для жителей Екатеринбурга аномально теплым. В понедельник, 3 апреля, температура воздуха прогреется до +20 °C. Согласно данным синоптиков, в первой половине недели в уральской столице будет сухо и солнечно. Такая информация приводится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Во вторник, 4 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +17 °C. Ночная температура воздуха составит +2 °C. В среду, 5 апреля, днем температура воздуха прогреется до +18 °C, а ночью столбик термометра покажет отметку + 2°C. В четверг, 6 апреля, дневная температура воздуха в уральской столице составит +10 °C, а ночная температура составит +4°C», — сказано в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в грядущие выходные, 1 и 2 апреля, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Однако уже 30 марта температура воздуха не поднимется выше 6 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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