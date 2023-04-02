В челябинском районе горят леса. Фото

03 апреля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Причиной возгорания назвали сухую траву Фото: Илья Московец © URA.RU В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) горят леса. Об этом URA.RU рассказали читатели. Как видно на многочисленных фотографиях, огнем охвачены значительные площади лесных угодий. «Недалеко от Юрюзани горят леса. С каждым годом площадь возгорания все больше», — рассказал URA.RU читатель. Причиной возгорания жители Юрюзани называют старую траву. Также распространению пожара, по мнению очевидца, способствует неудовлетворительная работа по очистке леса от старых высохших деревьев. В Юрюзани 27 апреля 2022 года сгорело 17 садовых домиков общей площадью 600 кв метров, 45 строений было повреждено. Специалисты были заняты спасением домов частного сектора. Рыли рвы, чтобы предотвратить попадание огня к жилищам и заправочной станции. С огнем боролись семь часов, а площадь пожара составила три гектара. На момент публикации материала URA.RU ожидает ответа на запрос, отправленный в пресс-службу главного управления лесами региона. Огонь в лесах Юрюзани начался в непосредственной близи от населенного пункта Фото: читатель URA.RU

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) горят леса. Об этом URA.RU рассказали читатели. Как видно на многочисленных фотографиях, огнем охвачены значительные площади лесных угодий. «Недалеко от Юрюзани горят леса. С каждым годом площадь возгорания все больше», — рассказал URA.RU читатель. Причиной возгорания жители Юрюзани называют старую траву. Также распространению пожара, по мнению очевидца, способствует неудовлетворительная работа по очистке леса от старых высохших деревьев. В Юрюзани 27 апреля 2022 года сгорело 17 садовых домиков общей площадью 600 кв метров, 45 строений было повреждено. Специалисты были заняты спасением домов частного сектора. Рыли рвы, чтобы предотвратить попадание огня к жилищам и заправочной станции. С огнем боролись семь часов, а площадь пожара составила три гектара. На момент публикации материала URA.RU ожидает ответа на запрос, отправленный в пресс-службу главного управления лесами региона.