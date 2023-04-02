В Екатеринбурге пассажир легковушки погиб в ДТП. Фото

03 апреля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Водитель «Рено» допустил столкновение с грузовиком «Fuso Canter» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП, в котором скончался пассажир. Инцидент произошел на улице Амундсена, 137. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. «Водитель автомашины „Рено“ двигаясь по улице Амундсена со стороны улицы Предельная, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком „Fuso Canter“. После чего водитель „Рено“ скрылся с места ДТП. Пассажир „Рено“ от полученных травм погиб до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении ведомства. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель «Рено» находился в состоянии алкогольного опьянения. «Сотрудниками полиции установлено, что водитель „Рено“ взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника. По факту ДТП проводится расследование», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло в районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург. Водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП, в котором скончался пассажир. Инцидент произошел на улице Амундсена, 137. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. «Водитель автомашины „Рено“ двигаясь по улице Амундсена со стороны улицы Предельная, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком „Fuso Canter“. После чего водитель „Рено“ скрылся с места ДТП. Пассажир „Рено“ от полученных травм погиб до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении ведомства. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель «Рено» находился в состоянии алкогольного опьянения. «Сотрудниками полиции установлено, что водитель „Рено“ взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника. По факту ДТП проводится расследование», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло в районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург. Водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки.