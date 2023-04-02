В результате ДТП на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы.
«В районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки», — поясняют свидетели ДТП. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».
Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю. Ситуацию обещали прокомментировать позже.
Ранее URA.RU писало об автоаварии с участием большегруза и смертельным исходом, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда водитель Ford Focus погиб на месте происшествия, а водителю фуру была оказана срочная медицинская помощь.
Обновлено в 15:06
В региональном ведомстве пояснили, что инцидент произошел на территории Свердловской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация будет дополняться по мере поступления.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!