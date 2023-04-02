Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

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Авария произошла на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург Фото:

В результате ДТП на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы.

«В районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки», — поясняют свидетели ДТП. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».

Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю. Ситуацию обещали прокомментировать позже.

Ранее URA.RU писало об автоаварии с участием большегруза и смертельным исходом, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда водитель Ford Focus погиб на месте происшествия, а водителю фуру была оказана срочная медицинская помощь.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе
Фото:
Инцидент произошел в районе 173-го км автодороги Пермь — Екатеринбург
Инцидент произошел в районе 173-го км автодороги Пермь — Екатеринбург
Фото:

Обновлено в 15:06

В региональном ведомстве пояснили, что инцидент произошел на территории Свердловской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация будет дополняться по мере поступления.

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В результате ДТП на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы. «В районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки», — поясняют свидетели ДТП. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю. Ситуацию обещали прокомментировать позже. Ранее URA.RU писало об автоаварии с участием большегруза и смертельным исходом, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда водитель Ford Focus погиб на месте происшествия, а водителю фуру была оказана срочная медицинская помощь. Обновлено в 15:06 В региональном ведомстве пояснили, что инцидент произошел на территории Свердловской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация будет дополняться по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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