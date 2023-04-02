Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото 02 апреля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 + Авария произошла на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате ДТП на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы. «В районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки», — поясняют свидетели ДТП. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю. Ситуацию обещали прокомментировать позже. Ранее URA.RU писало об автоаварии с участием большегруза и смертельным исходом, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда водитель Ford Focus погиб на месте происшествия, а водителю фуру была оказана срочная медицинская помощь. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Фото: telegram-канал «Пермь с огоньком» Инцидент произошел в районе 173-го км автодороги Пермь — Екатеринбург Фото: telegram-канал «Пермь с огоньком» Обновлено в 15:06 В региональном ведомстве пояснили, что инцидент произошел на территории Свердловской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация будет дополняться по мере поступления. В результате ДТП на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы. «В районе 173 километра автодороги Пермь — Екатеринбург водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. До прибытия скорой помощи погибли водитель и пассажир легковушки», — поясняют свидетели ДТП. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю. Ситуацию обещали прокомментировать позже. Ранее URA.RU писало об автоаварии с участием большегруза и смертельным исходом, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда водитель Ford Focus погиб на месте происшествия, а водителю фуру была оказана срочная медицинская помощь. Обновлено в 15:06 В региональном ведомстве пояснили, что инцидент произошел на территории Свердловской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация будет дополняться по мере поступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям