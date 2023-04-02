Мэрия Кургана запретит покупать алкоголь

03 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Курганская мэрия вводит запрет на продажу алкоголя в День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана запретит продавать алкогольные напитки в 78 годовщину праздника Дня Победы. Об этом местные власти сообщили в постановлении на своем официальном сайте. «Администрация города Кургана постановляет: запретить 9 мая 2023 года с 08:00 до 23:00 часов продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Это касается организаций розничной торговли, предприятий общественного питания продажу на вынос и организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что контролировать соблюдение постановления властей будут сотрудники УМВД России по Кургану. Они также будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий. Контролировать постановление также будет директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анна Бунина. URA.RU писало ранее, что власти Кургана запретят продажу пожароопасных веществ. Запрет начал действовать 1 апреля. Под ограничения попадут дрова и средства для разведения огня.

Администрация Кургана запретит продавать алкогольные напитки в 78 годовщину праздника Дня Победы. Об этом местные власти сообщили в постановлении на своем официальном сайте. «Администрация города Кургана постановляет: запретить 9 мая 2023 года с 08:00 до 23:00 часов продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Это касается организаций розничной торговли, предприятий общественного питания продажу на вынос и организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что контролировать соблюдение постановления властей будут сотрудники УМВД России по Кургану. Они также будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий. Контролировать постановление также будет директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анна Бунина. URA.RU писало ранее, что власти Кургана запретят продажу пожароопасных веществ. Запрет начал действовать 1 апреля. Под ограничения попадут дрова и средства для разведения огня.