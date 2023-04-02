02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Мэрия Кургана запретит покупать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Курганская мэрия вводит запрет на продажу алкоголя в День Победы Фото:

Администрация Кургана запретит продавать алкогольные напитки в 78 годовщину праздника Дня Победы. Об этом местные власти сообщили в постановлении на своем официальном сайте.

«Администрация города Кургана постановляет: запретить 9 мая 2023 года с 08:00 до 23:00 часов продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Это касается организаций розничной торговли, предприятий общественного питания продажу на вынос и организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана», — указано на сайте мэрии.

Сообщается, что контролировать соблюдение постановления властей будут сотрудники УМВД России по Кургану. Они также будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий. Контролировать постановление также будет директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анна Бунина.

URA.RU писало ранее, что власти Кургана запретят продажу пожароопасных веществ. Запрет начал действовать 1 апреля. Под ограничения попадут дрова и средства для разведения огня.

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Администрация Кургана запретит продавать алкогольные напитки в 78 годовщину праздника Дня Победы. Об этом местные власти сообщили в постановлении на своем официальном сайте. «Администрация города Кургана постановляет: запретить 9 мая 2023 года с 08:00 до 23:00 часов продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Это касается организаций розничной торговли, предприятий общественного питания продажу на вынос и организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что контролировать соблюдение постановления властей будут сотрудники УМВД России по Кургану. Они также будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий. Контролировать постановление также будет директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анна Бунина. URA.RU писало ранее, что власти Кургана запретят продажу пожароопасных веществ. Запрет начал действовать 1 апреля. Под ограничения попадут дрова и средства для разведения огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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