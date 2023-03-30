Власти Кургана ввели срочный запрет на продажу пожароопасных веществ

31 марта 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

С 1 апреля в магазинах Кургана запретят продажу угля, дров и розжига Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане с 1 апреля до особого распоряжения введен запрет на продажу горючих веществ из-за установления особого противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Под запрет попадают древесный уголь, дрова, а также средства для разведения огня. Запрет распространяется на все организации розничной торговли, действующие на территории города Кургана», — уточнили в мэрии. Под запрет не попадают только горюче-смазочные материалы, которые продаются в городских сетях автомобильных заправочных станций. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля на территории Кургана вводится особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить огонь, проводить пожароопасные работы, приготовлять на открытом огне пищу, сжигать мусор и сухую траву. Также до 21 апреля курганцам запрещено посещать леса. В Курганской области противопожарный режим вводится с 14 апреля. Жителям также будет запрещено пользоваться открытым огнем. В начале апреля региональная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях будет переведена в режим повышенной готовности.

В Кургане с 1 апреля до особого распоряжения введен запрет на продажу горючих веществ из-за установления особого противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Под запрет попадают древесный уголь, дрова, а также средства для разведения огня. Запрет распространяется на все организации розничной торговли, действующие на территории города Кургана», — уточнили в мэрии. Под запрет не попадают только горюче-смазочные материалы, которые продаются в городских сетях автомобильных заправочных станций. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля на территории Кургана вводится особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить огонь, проводить пожароопасные работы, приготовлять на открытом огне пищу, сжигать мусор и сухую траву. Также до 21 апреля курганцам запрещено посещать леса. В Курганской области противопожарный режим вводится с 14 апреля. Жителям также будет запрещено пользоваться открытым огнем. В начале апреля региональная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях будет переведена в режим повышенной готовности.