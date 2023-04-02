02 апреля 2023
01 апреля 2023

Центробанк банкротит кредитный кооператив в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк рф
Кредитно-потребительский кооператив «Прогресс» требуют признать банкротом Фото:

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от Центробанка с требованием признать банкротом кредитно-потребительский кооператив «Прогресс». Оно опубликовано в картотеке дел на официальном сайте суда.

«Заявление о признании должника банкротом. Истец — уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации, ответчик — кредитный „Прогресс“», — говорится в материалах дела.

КПК «Прогресс» зарегистрирован в Серове в сентябре 2017 года, следует из данных сервиса раскрытия информации СБИС. Стоимость бизнеса оценивается в 2,7 млн рублей. С декабря 2022 года компании выписали шесть исполнительных листов о взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на общую сумму 9 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассмотрев результаты прокурорской проверки кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал». Туда вложились порядка 1,6 тыс. человек.

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В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от Центробанка с требованием признать банкротом кредитно-потребительский кооператив «Прогресс». Оно опубликовано в картотеке дел на официальном сайте суда. «Заявление о признании должника банкротом. Истец — уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации, ответчик — кредитный „Прогресс“», — говорится в материалах дела. КПК «Прогресс» зарегистрирован в Серове в сентябре 2017 года, следует из данных сервиса раскрытия информации СБИС. Стоимость бизнеса оценивается в 2,7 млн рублей. С декабря 2022 года компании выписали шесть исполнительных листов о взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на общую сумму 9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассмотрев результаты прокурорской проверки кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал». Туда вложились порядка 1,6 тыс. человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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