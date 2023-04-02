Центробанк банкротит кредитный кооператив в Свердловской области

03 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Кредитно-потребительский кооператив «Прогресс» требуют признать банкротом Фото: Антон Белицкий В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от Центробанка с требованием признать банкротом кредитно-потребительский кооператив «Прогресс». Оно опубликовано в картотеке дел на официальном сайте суда. «Заявление о признании должника банкротом. Истец — уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации, ответчик — кредитный „Прогресс“», — говорится в материалах дела. КПК «Прогресс» зарегистрирован в Серове в сентябре 2017 года, следует из данных сервиса раскрытия информации СБИС. Стоимость бизнеса оценивается в 2,7 млн рублей. С декабря 2022 года компании выписали шесть исполнительных листов о взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на общую сумму 9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассмотрев результаты прокурорской проверки кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал». Туда вложились порядка 1,6 тыс. человек.

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от Центробанка с требованием признать банкротом кредитно-потребительский кооператив «Прогресс». Оно опубликовано в картотеке дел на официальном сайте суда. «Заявление о признании должника банкротом. Истец — уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации, ответчик — кредитный „Прогресс“», — говорится в материалах дела. КПК «Прогресс» зарегистрирован в Серове в сентябре 2017 года, следует из данных сервиса раскрытия информации СБИС. Стоимость бизнеса оценивается в 2,7 млн рублей. С декабря 2022 года компании выписали шесть исполнительных листов о взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на общую сумму 9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассмотрев результаты прокурорской проверки кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал». Туда вложились порядка 1,6 тыс. человек.