В Челябинске банкротят сына прокурора Тверской области

Сыну Сергея Лежникова (на фото) направили иск на 4,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске начался процесс банкротства сына прокурора Тверской области Сергея Лежникова, Алексея. Согласно базе данных арбитражного суда, кредитором является московская компания «РКК Капитал».

«Кредиторы ООО „РКК Капитал“. Должник Лежников Алексей Сергеевич. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — указано на сайте суда.

Согласно сервису СБИС, сумма иска к Лежникову составляет почти 4,5 млн рублей. Документы поступили в арбитражный суд в конце марта.

В декабре 2022 года компания подавала в Курчатовский районный суд Челябинска на Лежникова-младшего. В своем иске фирма указывала, что тот взял у них в долг свыше 56 тысяч долларов, но в обусловленный договором срок деньги не были возращены. Суд удовлетворил иск компании.

URA.RU связалось с Лежниковым-младшим. Процесс он не комментирует, но, по его словам, производство по делу скоро прекратится.

Лежников-старший возглавлял прокуратуру Челябинска, пока в 2013 году не пошел на повышение, став заместителем прокурора Курганской области. В 2018 году он был назначен прокурором Тверской области. Его сын, Алексей, остался в Челябинске и работает адвокатом.