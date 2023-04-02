Помощник Путина открыл чемпионат профессионалов в ХМАО

Максим Орешкин открыл чемпионат профмастерства в Сургутском политехе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин открыл чемпионат профессионального мастерства среди юниоров в ХМАО. Во время трансляции церемонии в группе «Югра» он сообщил, что победители регионального этапа будут представлять Югру на федеральном чемпионате в Санкт-Петербурге.

«Долго выступать не буду. Хочу пожелать отобраться в Санкт-Петербург. Отобраться лучшим, собрать действительно мощную команду Югры. Чтобы уже осенью в Питере полностью продемонстрировать свои силы и возможности», — сказал Орешкин.

На церемонии открытия чемпионата в Сургутском политехническом колледже губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что регион участвует в чемпионате молодых профессионалов не первый год и стал кузницей кадров. «Многие призеры и участники чемпионатов возвращаются в свои учреждения, колледжи. Сейчас они передают студентам свой опыт. Половина соревнований пройдет здесь, в Сургутском политехе. Вторая половина пройдет на площадках в Ханты-Мансийске, Когалыме, Междуреченском», — сообщила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Орешкин отметил важность мегапроекта властей ХМАО по созданию НТЦ в Сургуте. По его словам, эффект будет виден на всю страну, а количество рабочих мест в регионе увеличится.