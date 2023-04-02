Жительницы Тюмени не смогут попасть в салоны красоты из-за массовой продажи бизнеса

03 апреля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Содержать помещения с арендной платой beauty-бизнесменам стало не выгодно из-за санкций и арендной платы Фото: Размик Закарян © URA.RU В тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Информация о продаже более 20 таких заведений размещена на доске объявлений Avito. «Продам студию красоты и маникюра. Имеется все необходимое чтобы продолжить работу не останавливая процесс. В студии находятся: педикюрное кресло, телевизор, шкаф для верхней одежды, диван, все необходимое оборудование», — говорится в одном из таких объявлений. В большинстве объявлений о продаже beauty-информация о причине продажи отсутствует. Однако, один из продавцов на правах анонимности рассказал, что сейчас салоны красоты переживают тяжелые времена. «Многие перешли на точечную работу, приезжают к клиенту на дом или к себе зовут, чтобы не платить аренду. Дорого очень стало. И расходники за последний год сильно выросли в цене, так что лишнее платить никто не хочет», — поделился с URA.RU источник. Дефицит расходных материалов для beauty-бизнеса возник в 2022 году из-за экономических санкций, введенных США и странами ЕС против России на фоне спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало о том, что экономическая ситуация больно ударила и по владельцам автомоек и автомастерских.

В тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Информация о продаже более 20 таких заведений размещена на доске объявлений Avito. «Продам студию красоты и маникюра. Имеется все необходимое чтобы продолжить работу не останавливая процесс. В студии находятся: педикюрное кресло, телевизор, шкаф для верхней одежды, диван, все необходимое оборудование», — говорится в одном из таких объявлений. В большинстве объявлений о продаже beauty-информация о причине продажи отсутствует. Однако, один из продавцов на правах анонимности рассказал, что сейчас салоны красоты переживают тяжелые времена. «Многие перешли на точечную работу, приезжают к клиенту на дом или к себе зовут, чтобы не платить аренду. Дорого очень стало. И расходники за последний год сильно выросли в цене, так что лишнее платить никто не хочет», — поделился с URA.RU источник. Дефицит расходных материалов для beauty-бизнеса возник в 2022 году из-за экономических санкций, введенных США и странами ЕС против России на фоне спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало о том, что экономическая ситуация больно ударила и по владельцам автомоек и автомастерских.