Бизнес почти перестал приносить прибыль и едва позволяет выходить «в ноль» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменские предприниматели массово продают бизнес по техническому обслуживанию, мойке и дитейлингу автомобилей. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности владелец одной из городских СТО.

«Сейчас готовлю документы, подбиваю все долги, все лицензии перепроверяю, чтобы выставить СТО на продажу. Многие так делают, мы между собой общаемся — у всех похожая ситуация, приходится бизнес продавать чтобы хотя бы закрыть кредиты. Когда прибыли едва хватает на то, чтобы прожить до конца месяца, а еще с чего-то надо долги платить — коммуналка, займы, неподъемно все это становится», — поделился мнением с URA.RU источник.

По его мнению, причина плачевного положения в бизнесе — невозможность доставать оригинальные автозапчасти либо их аналоги иностранного производства. А отечественные аналоги или реплики как правило отсутствуют. «В этой сфере импортозамещение пока даже не в зачаточном состоянии — всем понятно, что не это сейчас в приоритете у государства», — пояснил источник в беседе с URA.RU.

Плачевное положение в этой сфере бизнеса подтверждает доска объявлений «Авито». На момент публикации в разделе «Готовый бизнес» размещено 122 объявления о продаже автосервисов и автомоек. Цены варьируются от 250 тыс. до 30 млн рублей, однако в большинстве случаев продавцы предполагаемый доход не указывают. «Слишком непредсказуемо, никто не берется говорить, окупится ли такое приобретение вообще», — сообщил URA.RU собеседник.

Необходимость в импортозамещении возникла из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза в ответ на начало спецоперации на Украине. Ранее агентство рассказало, что на продажу стали массово выставлять не только автосервисные станции. Чаще всего избавляются от бизнеса, который напрямую зависит от импортозамещения.