В Тюмени уволен председатель одного из судов

Председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев покинул свою должность в связи с уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей (ККС) Тюменской области. Свою должность он мог занимать еще пять лет.
«Рассмотрено и удовлетворено заявление председателя Центрального районного суда Тюмени Сухарева Дмитрия Геннадьевича. Прекращены его полномочия в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона.
Дмитрий Сухарев начал руководить Центральным районным судом в мае 2022 года, его назначение своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Срок полномочий Сухарева на данной должности составлял шесть лет.
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