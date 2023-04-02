В Тюмени уволен председатель одного из судов

Председатель Центрального районного суда Тюмени досрочно ушел в отставку

03 апреля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Сухарев покинул пост, на котором мог оставаться еще пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев покинул свою должность в связи с уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей (ККС) Тюменской области. Свою должность он мог занимать еще пять лет. «Рассмотрено и удовлетворено заявление председателя Центрального районного суда Тюмени Сухарева Дмитрия Геннадьевича. Прекращены его полномочия в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона. Дмитрий Сухарев начал руководить Центральным районным судом в мае 2022 года, его назначение своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Срок полномочий Сухарева на данной должности составлял шесть лет.

Председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев покинул свою должность в связи с уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей (ККС) Тюменской области. Свою должность он мог занимать еще пять лет. «Рассмотрено и удовлетворено заявление председателя Центрального районного суда Тюмени Сухарева Дмитрия Геннадьевича. Прекращены его полномочия в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона. Дмитрий Сухарев начал руководить Центральным районным судом в мае 2022 года, его назначение своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Срок полномочий Сухарева на данной должности составлял шесть лет.