02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Тюмени уволен председатель одного из судов

Председатель Центрального районного суда Тюмени досрочно ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, флаг россии, судебный процесс
Дмитрий Сухарев покинул пост, на котором мог оставаться еще пять лет Фото:

Председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев покинул свою должность в связи с уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей (ККС) Тюменской области. Свою должность он мог занимать еще пять лет.

«Рассмотрено и удовлетворено заявление председателя Центрального районного суда Тюмени Сухарева Дмитрия Геннадьевича. Прекращены его полномочия в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона.

Дмитрий Сухарев начал руководить Центральным районным судом в мае 2022 года, его назначение своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Срок полномочий Сухарева на данной должности составлял шесть лет.

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Председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев покинул свою должность в связи с уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей (ККС) Тюменской области. Свою должность он мог занимать еще пять лет. «Рассмотрено и удовлетворено заявление председателя Центрального районного суда Тюмени Сухарева Дмитрия Геннадьевича. Прекращены его полномочия в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона. Дмитрий Сухарев начал руководить Центральным районным судом в мае 2022 года, его назначение своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Срок полномочий Сухарева на данной должности составлял шесть лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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