В России заработает фонд поддержки участников спецоперации 03 апреля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 + Фонд будет оказывать участникам СВО социальную и медицинскую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Как передает РАПСИ, фонд будет заниматься переобучением и трудоустройством ветеранов, участвующих в спецоперации. Сопровождением будут заниматься социальные координаторы. Они окажут помощь участникам спецоперации, а также семьям погибших бойцов. Важной задачей для фонда является и вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан страны и сохранению исторической памяти. Кроме того, фонд будет оказывать поддержку некоммерческим и волонтерским организациям. Филиалы фонда «Защитники Отечеств» будут в каждом регионе России. Наблюдательный Совет Фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а его заместителем стала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. Кроме того, в совет вошли и другие руководители ведомств, а также общественники. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал российский президент, является защита мирного населения Донбасса. Правительство страны оказывают всевозможную поддержку участникам операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Как передает РАПСИ, фонд будет заниматься переобучением и трудоустройством ветеранов, участвующих в спецоперации. Сопровождением будут заниматься социальные координаторы. Они окажут помощь участникам спецоперации, а также семьям погибших бойцов. Важной задачей для фонда является и вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан страны и сохранению исторической памяти. Кроме того, фонд будет оказывать поддержку некоммерческим и волонтерским организациям. Филиалы фонда «Защитники Отечеств» будут в каждом регионе России. Наблюдательный Совет Фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а его заместителем стала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. Кроме того, в совет вошли и другие руководители ведомств, а также общественники. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал российский президент, является защита мирного населения Донбасса. Правительство страны оказывают всевозможную поддержку участникам операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям