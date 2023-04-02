В России заработает фонд поддержки участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Как передает РАПСИ, фонд будет заниматься переобучением и трудоустройством ветеранов, участвующих в спецоперации.
Сопровождением будут заниматься социальные координаторы. Они окажут помощь участникам спецоперации, а также семьям погибших бойцов. Важной задачей для фонда является и вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан страны и сохранению исторической памяти. Кроме того, фонд будет оказывать поддержку некоммерческим и волонтерским организациям. Филиалы фонда «Защитники Отечеств» будут в каждом регионе России.
Наблюдательный Совет Фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а его заместителем стала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. Кроме того, в совет вошли и другие руководители ведомств, а также общественники.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, отмечал российский президент, является защита мирного населения Донбасса. Правительство страны оказывают всевозможную поддержку участникам операции.
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