Путин разрешил засчитывать в страховой стаж период службы добровольцев

03 апреля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Президент подписал закон, позволяющий засчитывать страховой стаж для добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании с целью выполнению задач Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официально интернет-портале правовой информации. «Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года <…> „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе . Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей военнослужащих является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. 7 марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Таким образом, правительство уравняло права и льготы участников СВО, отправившихся на фронт добровольно, с профессиональными военными.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании с целью выполнению задач Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официально интернет-портале правовой информации. «Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года <…> „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей военнослужащих является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. 7 марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Таким образом, правительство уравняло права и льготы участников СВО, отправившихся на фронт добровольно, с профессиональными военными.