Путин разрешил засчитывать в страховой стаж период службы добровольцев

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент подписал закон, позволяющий засчитывать страховой стаж для добровольцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании с целью выполнению задач Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.

«Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года <…> „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей военнослужащих является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. 7 марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Таким образом, правительство уравняло права и льготы участников СВО, отправившихся на фронт добровольно, с профессиональными военными.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании с целью выполнению задач Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официально интернет-портале правовой информации. «Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года <…> „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей военнослужащих является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. 7 марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Таким образом, правительство уравняло права и льготы участников СВО, отправившихся на фронт добровольно, с профессиональными военными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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