Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании с целью выполнению задач Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.
«Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года <…> „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей военнослужащих является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. 7 марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Таким образом, правительство уравняло права и льготы участников СВО, отправившихся на фронт добровольно, с профессиональными военными.
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