В Курганской области снизили цену на землю, чтобы завлечь инвесторов

В Кетовском округе Курганской области снизили стоимость трех земельных участков, чтобы привлечь инвесторов. Территории для комплексной застройки подешевели на 2,5 миллиона рублей. Информация о новых аукционах размещена на сайте торгов.
«Продается земельный участок под комплексную жилую застройку в селе Садовое. Площадь: 477 тысяч квадратных метров. Начальная цена: 12 700 000 рублей», — указано в аукционной информации. Это на 1,4 миллиона рублей меньше, чем в прошлом году.
Также стоимость земельных участков упала еще в двух населенных пунктах. В деревне Логоушка территория площадью около 20 гектаров подешевела с 10 млн до 9 млн рублей. В селе Сычево участок подешевел на сто тысяч рублей. В прошлом году земля площадью более 22 тысяч квадратных метров стоила 1 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти снизили стоимость земли в селе Введенское Кетовского округа. Два земельных участка подешевели более чем на 3,5 млн рублей. До этого сообщалось, что на «курганской Рублевке» для инвесторов снизили стоимость участков под комплексную застройку.
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