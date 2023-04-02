02 апреля 2023

В Челябинской области площадь ландшафтных пожаров выросла до 80 гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, лес, огонь
В области продолжают гореть камыш, сухая трава и леса Фото:

В Челябинской области из-за ландшафтных пожаров уже выгорело 80 гектаров территорий. В пресс-службе Главного управления МЧС по региону причиной возгораний называют небрежное отношение человека.

«Зафиксирован 101 выезд на ландшафтные пожары. Их общая площадь составила более 80 га. Возгорания происходят из-за небрежного отношения человека. Горит камыш из-за рыбаков и придорожная растительность из-за выброшенных автомобилистами непотушенных сигарет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области.

Сотрудники ведомства просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают о штрафах за их нарушение. Гражданам грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сгоревшая площадь лесов на Южном Урале уже составила 21 га. Кроме того, продолжается ликвидация пожара в Юрюзани; по предварительным данным, его площадь составляет 15 га.

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В Челябинской области из-за ландшафтных пожаров уже выгорело 80 гектаров территорий. В пресс-службе Главного управления МЧС по региону причиной возгораний называют небрежное отношение человека. «Зафиксирован 101 выезд на ландшафтные пожары. Их общая площадь составила более 80 га. Возгорания происходят из-за небрежного отношения человека. Горит камыш из-за рыбаков и придорожная растительность из-за выброшенных автомобилистами непотушенных сигарет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области. Сотрудники ведомства просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают о штрафах за их нарушение. Гражданам грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что сгоревшая площадь лесов на Южном Урале уже составила 21 га. Кроме того, продолжается ликвидация пожара в Юрюзани; по предварительным данным, его площадь составляет 15 га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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