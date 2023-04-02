В Челябинской области площадь ландшафтных пожаров выросла до 80 гектаров

В области продолжают гореть камыш, сухая трава и леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за ландшафтных пожаров уже выгорело 80 гектаров территорий. В пресс-службе Главного управления МЧС по региону причиной возгораний называют небрежное отношение человека.

«Зафиксирован 101 выезд на ландшафтные пожары. Их общая площадь составила более 80 га. Возгорания происходят из-за небрежного отношения человека. Горит камыш из-за рыбаков и придорожная растительность из-за выброшенных автомобилистами непотушенных сигарет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области.

Сотрудники ведомства просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают о штрафах за их нарушение. Гражданам грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сгоревшая площадь лесов на Южном Урале уже составила 21 га. Кроме того, продолжается ликвидация пожара в Юрюзани; по предварительным данным, его площадь составляет 15 га.