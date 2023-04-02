В Челябинской области сгорел 21 гектар леса

03 апреля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В области уже потушено шесть лесных пожаров, еще одна территория продолжает гореть Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области с начала пожароопасного периода сгорел 21 гектар леса. Об этом 3 марта рассказал врио начальника ГУ лесами Валерий Нигматуллин на пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона, которую провел холдинг «Гранада Пресс». «В области с 1 апреля произошло шесть лесных пожаров в Аргаяшском, Пластовском, Катав-Ивановском районах и в Шершневском лесничестве. Площадь поражения составила 21 га. Еще один пожар около Юрюзани Катав-Ивановского района на данный момент локализовали, но не ликвидирован. Когда его потушат, мы сможем назвать точную площадь. Пока это 15 га леса», — сообщил Нигматуллин. Ранее сообщалось, что горят леса в Юрюзани. Видео и фотографии с пожаром местные жители выложили в соцсетях. Они предположили, что пожар мог возникнуть из-за сухой травы и неубранного сухостоя.

В Челябинской области с начала пожароопасного периода сгорел 21 гектар леса. Об этом 3 марта рассказал врио начальника ГУ лесами Валерий Нигматуллин на пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона, которую провел холдинг «Гранада Пресс». «В области с 1 апреля произошло шесть лесных пожаров в Аргаяшском, Пластовском, Катав-Ивановском районах и в Шершневском лесничестве. Площадь поражения составила 21 га. Еще один пожар около Юрюзани Катав-Ивановского района на данный момент локализовали, но не ликвидирован. Когда его потушат, мы сможем назвать точную площадь. Пока это 15 га леса», — сообщил Нигматуллин. Ранее сообщалось, что горят леса в Юрюзани. Видео и фотографии с пожаром местные жители выложили в соцсетях. Они предположили, что пожар мог возникнуть из-за сухой травы и неубранного сухостоя.