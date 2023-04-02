02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Челябинской области сгорел 21 гектар леса

© Служба новостей «URA.RU»
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В области уже потушено шесть лесных пожаров, еще одна территория продолжает гореть Фото:

В Челябинской области с начала пожароопасного периода сгорел 21 гектар леса. Об этом 3 марта рассказал врио начальника ГУ лесами Валерий Нигматуллин на пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона, которую провел холдинг «Гранада Пресс».

«В области с 1 апреля произошло шесть лесных пожаров в Аргаяшском, Пластовском, Катав-Ивановском районах и в Шершневском лесничестве. Площадь поражения составила 21 га. Еще один пожар около Юрюзани Катав-Ивановского района на данный момент локализовали, но не ликвидирован. Когда его потушат, мы сможем назвать точную площадь. Пока это 15 га леса», — сообщил Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что горят леса в Юрюзани. Видео и фотографии с пожаром местные жители выложили в соцсетях. Они предположили, что пожар мог возникнуть из-за сухой травы и неубранного сухостоя.

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В Челябинской области с начала пожароопасного периода сгорел 21 гектар леса. Об этом 3 марта рассказал врио начальника ГУ лесами Валерий Нигматуллин на пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона, которую провел холдинг «Гранада Пресс». «В области с 1 апреля произошло шесть лесных пожаров в Аргаяшском, Пластовском, Катав-Ивановском районах и в Шершневском лесничестве. Площадь поражения составила 21 га. Еще один пожар около Юрюзани Катав-Ивановского района на данный момент локализовали, но не ликвидирован. Когда его потушат, мы сможем назвать точную площадь. Пока это 15 га леса», — сообщил Нигматуллин. Ранее сообщалось, что горят леса в Юрюзани. Видео и фотографии с пожаром местные жители выложили в соцсетях. Они предположили, что пожар мог возникнуть из-за сухой травы и неубранного сухостоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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