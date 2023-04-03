FT: Песков подтвердил ограничения на зарубежные поездки чиновников

03 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Ограничения на выезд имеют определенные правила для определенных сотрудников, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С момента начала спецоперации, Россия начала уделять больше внимания ужесточению поездок за границу для чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения, о конкретных сотрудниках. <…> С момента начала спецоперации этому вопросу [ограничению поездок для чиновников за рубеж] стало уделяться больше внимания», — отметил Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада начали реагировать и вводить ограничительные меры в адрес России.

С момента начала спецоперации, Россия начала уделять больше внимания ужесточению поездок за границу для чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения, о конкретных сотрудниках. <…> С момента начала спецоперации этому вопросу [ограничению поездок для чиновников за рубеж] стало уделяться больше внимания», — отметил Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада начали реагировать и вводить ограничительные меры в адрес России.