FT: Песков подтвердил ограничения на зарубежные поездки чиновников

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Ограничения на выезд имеют определенные правила для определенных сотрудников, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

С момента начала спецоперации, Россия начала уделять больше внимания ужесточению поездок за границу для чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения, о конкретных сотрудниках. <…> С момента начала спецоперации этому вопросу [ограничению поездок для чиновников за рубеж] стало уделяться больше внимания», — отметил Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада начали реагировать и вводить ограничительные меры в адрес России.

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С момента начала спецоперации, Россия начала уделять больше внимания ужесточению поездок за границу для чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения, о конкретных сотрудниках. <…> С момента начала спецоперации этому вопросу [ограничению поездок для чиновников за рубеж] стало уделяться больше внимания», — отметил Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада начали реагировать и вводить ограничительные меры в адрес России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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