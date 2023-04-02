Пермякам обещают платить 150 тысяч рублей за упаковку одежды

03 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Работодатель обещает выплачивать за одну смену пять тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков джинсовой одежды. Работать необходимо вахтовым методом на предприятии в Москве. Как рассказала URA.RU сотрудница кадрового агентства, за вахту в 35 смен работодатель предлагает зарплату не менее 150 тысяч рублей. «Предприятие платит пять тысяч рублей за смену. Минимальный срок вахты — 35 смен, таким образом, зарплата за этот период будет не менее 150 тысяч рублей. Работать нужно на большом складе, где надо раскладывать по пакетам джинсовую одежду. Берем людей без опыта. Оформляем в офисе в Москве, в районе Павелецкой площади», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер по персоналу. Она добавила, что работникам предоставят бесплатное жилье в общежитии. Комнаты обставлены всей необходимой мебелью, также имеется бытовая техника. Кроме того, сотрудников за счет работодателя обеспечат трехразовым питанием. При желании сроки вахты можно продлить. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в московском тепличном комплексе. Необходимо трудиться сборщиками-упаковщиками тюльпанов за зарплату в 150 тысяч рублей.

Жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков джинсовой одежды. Работать необходимо вахтовым методом на предприятии в Москве. Как рассказала URA.RU сотрудница кадрового агентства, за вахту в 35 смен работодатель предлагает зарплату не менее 150 тысяч рублей. «Предприятие платит пять тысяч рублей за смену. Минимальный срок вахты — 35 смен, таким образом, зарплата за этот период будет не менее 150 тысяч рублей. Работать нужно на большом складе, где надо раскладывать по пакетам джинсовую одежду. Берем людей без опыта. Оформляем в офисе в Москве, в районе Павелецкой площади», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер по персоналу. Она добавила, что работникам предоставят бесплатное жилье в общежитии. Комнаты обставлены всей необходимой мебелью, также имеется бытовая техника. Кроме того, сотрудников за счет работодателя обеспечат трехразовым питанием. При желании сроки вахты можно продлить. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в московском тепличном комплексе. Необходимо трудиться сборщиками-упаковщиками тюльпанов за зарплату в 150 тысяч рублей.