Зеленский впервые прокомментировал убийство Татарского

03 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский высказался по поводу теракта в Санкт-Петербурге Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает о том, что происходит в России. Так он отреагировал на взрыв в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. «Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия», — рассказал Владимир Зеленский журналистам. Его цитирует telegram-канал «Политика страны». Он также уточнил, что думает об Украине. В Санкт-Петербурге в результате теракта прогиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, предположительно находившегося в подаренной Татарскому статуэтке. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что к теракту причастны спецслужбы Украины, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает о том, что происходит в России. Так он отреагировал на взрыв в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. «Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия», — рассказал Владимир Зеленский журналистам. Его цитирует telegram-канал «Политика страны». Он также уточнил, что думает об Украине. В Санкт-Петербурге в результате теракта прогиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, предположительно находившегося в подаренной Татарскому статуэтке. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что к теракту причастны спецслужбы Украины, передает телеканал 360.