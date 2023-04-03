Зеленский впервые прокомментировал убийство Татарского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает о том, что происходит в России. Так он отреагировал на взрыв в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия», — рассказал Владимир Зеленский журналистам. Его цитирует telegram-канал «Политика страны». Он также уточнил, что думает об Украине.
В Санкт-Петербурге в результате теракта прогиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, предположительно находившегося в подаренной Татарскому статуэтке. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что к теракту причастны спецслужбы Украины, передает телеканал 360.
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