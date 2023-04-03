Управление Анна Кикина осуществляла с помощью экзоскелета и шлема виртуальной реальности Фото: Фото: Андрей Шелепин/ пресс-служба ЦПК

Вернувшаяся с Международной космической станции (МКС) космонавт Анна Кикина стала оператором антропоморфного робота Федора. Как отметили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, навыки управления техникой вскоре после полета будут полезны для освоения других небесных тел Солнечной системы.

«В рамках научно-исследовательского эксперимента „Созвездие“ космонавт Анна Кикина стала оператором антропоморфного робота Skybot F-850, известного под именем „Федор“. Исследование „Созвездие-ЛМ“ направлено на оценку возможностей и особенностей операторской деятельности после выполнения космического полета», — отметили в центре.

Навыки управления роботом анализировали, изучая возможность передвигаться и управлять техникой со стороны человека, вернувшегося из полета в космос. Для изучения выбрали ряд операций. Эффективность их выполнения анализировали до и после полета.

Движениями машины Кикина дистанционно выполняла, находясь в экзоскелете и с надетым шлемом виртуальной реальности. Робот преодолел заданный маршрут в транспортном средстве. Исследование проводилось на трассе в круглом зале центрифуги ЦФ-18.

Участники испытательной бригады собрали показатели испытуемого для анализа. Также будут изучены проблемы взаимодействия человека с робототехнической системой. По итогам будут выданы предложения по совершенствованию техники и скафандров.

Как работ «Федор» отработал на МКС, Роскосмос продемонстрировал в августе 2019 года. Машина была создана по заказу МЧС России компанией НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фондом перспективных исследований.

В ходе эксперимента робот «Федор» удаленно выполнил команды человека Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Робот совершил поездку на транспортном средстве Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Исследование посвящено принципам взаимодействия человека с робототехникой Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина