Управление Анна Кикина осуществляла с помощью экзоскелета и шлема виртуальной реальностиФото: Фото: Андрей Шелепин/ пресс-служба ЦПК
Вернувшаяся с Международной космической станции (МКС) космонавт Анна Кикина стала оператором антропоморфного робота Федора. Как отметили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, навыки управления техникой вскоре после полета будут полезны для освоения других небесных тел Солнечной системы.
«В рамках научно-исследовательского эксперимента „Созвездие“ космонавт Анна Кикина стала оператором антропоморфного робота Skybot F-850, известного под именем „Федор“. Исследование „Созвездие-ЛМ“ направлено на оценку возможностей и особенностей операторской деятельности после выполнения космического полета», — отметили в центре.
Навыки управления роботом анализировали, изучая возможность передвигаться и управлять техникой со стороны человека, вернувшегося из полета в космос. Для изучения выбрали ряд операций. Эффективность их выполнения анализировали до и после полета.
Движениями машины Кикина дистанционно выполняла, находясь в экзоскелете и с надетым шлемом виртуальной реальности. Робот преодолел заданный маршрут в транспортном средстве. Исследование проводилось на трассе в круглом зале центрифуги ЦФ-18.
Участники испытательной бригады собрали показатели испытуемого для анализа. Также будут изучены проблемы взаимодействия человека с робототехнической системой. По итогам будут выданы предложения по совершенствованию техники и скафандров.
Как работ «Федор» отработал на МКС, Роскосмос продемонстрировал в августе 2019 года. Машина была создана по заказу МЧС России компанией НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фондом перспективных исследований.
В ходе эксперимента робот «Федор» удаленно выполнил команды человека
Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина
Робот совершил поездку на транспортном средстве
Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина
Исследование посвящено принципам взаимодействия человека с робототехникой
Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гагарина
Вернувшаяся с Международной космической станции (МКС) космонавт Анна Кикина стала оператором антропоморфного робота Федора. Как отметили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, навыки управления техникой вскоре после полета будут полезны для освоения других небесных тел Солнечной системы. «В рамках научно-исследовательского эксперимента „Созвездие“ космонавт Анна Кикина стала оператором антропоморфного робота Skybot F-850, известного под именем „Федор“. Исследование „Созвездие-ЛМ“ направлено на оценку возможностей и особенностей операторской деятельности после выполнения космического полета», — отметили в центре. Навыки управления роботом анализировали, изучая возможность передвигаться и управлять техникой со стороны человека, вернувшегося из полета в космос. Для изучения выбрали ряд операций. Эффективность их выполнения анализировали до и после полета. Движениями машины Кикина дистанционно выполняла, находясь в экзоскелете и с надетым шлемом виртуальной реальности. Робот преодолел заданный маршрут в транспортном средстве. Исследование проводилось на трассе в круглом зале центрифуги ЦФ-18. Участники испытательной бригады собрали показатели испытуемого для анализа. Также будут изучены проблемы взаимодействия человека с робототехнической системой. По итогам будут выданы предложения по совершенствованию техники и скафандров. Как работ «Федор» отработал на МКС, Роскосмос продемонстрировал в августе 2019 года. Машина была создана по заказу МЧС России компанией НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фондом перспективных исследований.