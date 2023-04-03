Зеленский пригрозил уничтожить русских

03 апреля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина уничтожит российскую армию при контрнаступлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российская армия не покинет новые российские территории, то Украина ее уничтожит. Так он ответил на вопрос журналистов о грядущем украинском наступлении. «У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», — рассказал Владимир Зеленский. Он добавил, что не может называть конкретные ходы, чтобы российская армия не могла подготовиться. Его цитирует издание «Укринформ». Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. По мнению аналитиков, если украинская армия не продемонстрирует успехи в конфликте с Россией, то Запад прекратит военную поддержку, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российская армия не покинет новые российские территории, то Украина ее уничтожит. Так он ответил на вопрос журналистов о грядущем украинском наступлении. «У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», — рассказал Владимир Зеленский. Он добавил, что не может называть конкретные ходы, чтобы российская армия не могла подготовиться. Его цитирует издание «Укринформ». Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. По мнению аналитиков, если украинская армия не продемонстрирует успехи в конфликте с Россией, то Запад прекратит военную поддержку, передает RT.