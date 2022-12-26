В Кургане затормозился проект застройки, лоббируемый мэрией

Бизнесмены не торопятся покупать землю под строительство жилых домов в Кургане

27 декабря 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана не может найти застройщиков, которые согласятся купить земельные участки под комплексное развитие территорий (КРТ). Будущим инвесторам необходимо будет снести ветхое жилье, расселить жильцов, построить дома и сделать благоустройство. В бизнес-сообществе обсуждают, что это связано с тем, что предприниматели считают данные проекты слишком затратными для себя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенный к сфере строительства. «В Кургане уже более полугода не могут найти застройщиков для комплексной застройки, на аукционах которые объявляет мэрия. Торги уже идут по пятому кругу. Заявок ноль. Видимо бизнесмены понимают, что на этих стройках они больше потеряют, чем заработают. Поэтому выжидают, когда цены на землю и условия будут более выгодными», — сказал инсайдер. Сейчас на территории Кургана на торги выставлено девять земельных участков под комплексную застройку. Они находятся в центре города, в микрорайонах Заозерный, Рябково, а также в Северном и Западном. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. В пресс-службе мэрии подтвердили проблему с поиском застройщиков для КРТ. «Механизм комплексного развития территорий предполагает расселение и снос аварийного жилого фонда за счет средств и сил застройщика, а также строительство инфраструктуры, социальных объектов, благоустройство территории, ввиду чего застройщики, возможно, и не решаются зайти на эти территории», — ответили в мэрии. В мэрии также уточнили, что в центральной части города сейчас нет свободных территорий, предназначенных для застройки, поэтому в качестве перспективных территорий и выступают участки, застроенные аварийным жилым фондом и объектами, исчерпавшими свои ресурсы. Муниципалитет видит в них ценные земельные ресурсы. При этом в горадминистрации отметили, что на территории Кургана есть и успешные примеры реализации КРТ. Среди отмеченных, земельный участок на К. Мяготина — Савельева, где были расселены аварийные многоквартирные дома и на их месте идет строительство современного жилого комплекса. Также идут строительные работы на территориях в районе озер Черное и Левашово. Застраиваются земельные участки в 4-м микрорайоне Заозерного района и по улице Карбышева в микрорайоне Рябково. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в районе бывшего стадиона «Локомотив» снесут несколько десятков жилых домов, чтобы построить высотки. На берегу озера Черное напротив психдиспансера ради такой же цели снесут более 10 домов. В Северном районе города выставили на торги землю с домами, где живут люди. Мэрия продает земельный участок с аварийными домами, чтобы застроить набережную многоэтажками. В центре Кургана из-за КРТ снесут ветхий многоквартирный дом в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. Кроме того, власти города планируют найти подрядчиков, чтобы застроить новый микрорайон. Также сообщалось, что в Кургане под КРТ продается незастроенная территория по улице Витебского в Заозерном районе и земельный участок по улице Чернореченская в Рябково.