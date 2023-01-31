Мэрия Кургана нашла способ, как завлечь федеральных застройщиков

Крупные конкуренты вытеснят с рынка местные компании

01 февраля 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана пытается привлечь крупных федеральных застройщиков на большие земельные участки Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Кургана пытается привлечь федеральных застройщиков, поэтому выставляет на продажу большие земельные участки под жилую застройку. Таким образом местные застройщики не могут участвовать в торгах, так как не имеют финансовых возможностей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы строительства и бизнеса. «Вероятно, что мэрия продает большие земельные участки, потому что надеется на приход застройщиков федерального уровня. Поэтому и цена на землю под жилую застройку немаленькая, что отпугивает местных бизнесменов. У крупных компаний гораздо больше денег, чем у наших. Да и гарантий от них тоже больше. Поэтому продажа таких участков это еще возможность для чиновников значительно пополнить бюджет и решить вопрос с застройкой большой территории, на которой нужно сносить много старых домов и расселять жильцов», — рассказал инсайдер. По словам инсайдеров, власти Кургана продают большие участки, чтобы привлечь более крупных инвесторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другой источник отметил, что идея создания таких больших участков под комплексное развитие территорий (КРТ) намеренно продвигается властями. При этом некоторые местные застройщики уже обращались к властям и просили поделить эти большие участки на более маленькие. «Но им отказали в этом. Мэрии проще продать землю сразу одному застройщику, чем делить ее на нескольких. Поэтому участки пока простаивают в ожидании инвесторов. Возможно федеральные застройщики и сами ждут понижения ценника, чтобы зайти на более выгодных условиях», — добавил инсайдер. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане затормозился проект застройки, который лоббировали местные власти. Администрация города уже более полугода не может найти инвесторов на покупку земли под КРТ. В пресс-службе мэрии объяснили проблемы с продажей участков тем, что застройщики возможно не хотят там заниматься строительством из-за больших обязательств. При этом в мэрии отмечали, что в Кургане есть положительный опыт развития комплексной застройки иногородними застройщиками. На берегу озера Черное в Заозерном районе идет строительство жилого комплекса. Им занимается тюменская компания «Партнер». Также на несколько проектов уже зашел застройщик «Брусника» из Екатеринбурга. Застройщикам, которые купят земли под КРТ придется сносить аварийные дома и расселять жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Всего под комплексную жилую застройку в Кургане сейчас выставлено порядка десятка земельных участков, расположенных в центре города и еще четырех в микрорайонах. Рядом с бывшим стадионом «Локомотив» ради строительства высотки планируют снести несколько десятков жилых домов. В районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова из-за комплексной застройки планируют сносить ветхий дом. Еще один земельный участок с аварийными жилыми домами продается возле набережной. На берегу озера Черное в Северном микрорайоне продают землю под строительство домов возле психдиспансера. Кроме того, власти ищут застройщиков на земельный участок площадью более 100 тысяч кв. м. в новом микрорайоне города. По улице Витебского в Заозерном районе продается незастроенная территория площадью 44,5 гектаров, а в микрорайоне Рябково продают землю под высотную застройку. Также сообщалось, что губернатор Вадим Шумков обсудил с челябинским бизнесменом новую малоэтажную застройку в Заозерном. Возможная площадь участка почти 50 гектаров. Проект рассчитан до 2032 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Кургана пытается привлечь федеральных застройщиков, поэтому выставляет на продажу большие земельные участки под жилую застройку. Таким образом местные застройщики не могут участвовать в торгах, так как не имеют финансовых возможностей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы строительства и бизнеса. «Вероятно, что мэрия продает большие земельные участки, потому что надеется на приход застройщиков федерального уровня. Поэтому и цена на землю под жилую застройку немаленькая, что отпугивает местных бизнесменов. У крупных компаний гораздо больше денег, чем у наших. Да и гарантий от них тоже больше. Поэтому продажа таких участков это еще возможность для чиновников значительно пополнить бюджет и решить вопрос с застройкой большой территории, на которой нужно сносить много старых домов и расселять жильцов», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что идея создания таких больших участков под комплексное развитие территорий (КРТ) намеренно продвигается властями. При этом некоторые местные застройщики уже обращались к властям и просили поделить эти большие участки на более маленькие. «Но им отказали в этом. Мэрии проще продать землю сразу одному застройщику, чем делить ее на нескольких. Поэтому участки пока простаивают в ожидании инвесторов. Возможно федеральные застройщики и сами ждут понижения ценника, чтобы зайти на более выгодных условиях», — добавил инсайдер. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане затормозился проект застройки, который лоббировали местные власти. Администрация города уже более полугода не может найти инвесторов на покупку земли под КРТ. В пресс-службе мэрии объяснили проблемы с продажей участков тем, что застройщики возможно не хотят там заниматься строительством из-за больших обязательств. При этом в мэрии отмечали, что в Кургане есть положительный опыт развития комплексной застройки иногородними застройщиками. На берегу озера Черное в Заозерном районе идет строительство жилого комплекса. Им занимается тюменская компания «Партнер». Также на несколько проектов уже зашел застройщик «Брусника» из Екатеринбурга. Всего под комплексную жилую застройку в Кургане сейчас выставлено порядка десятка земельных участков, расположенных в центре города и еще четырех в микрорайонах. Рядом с бывшим стадионом «Локомотив» ради строительства высотки планируют снести несколько десятков жилых домов. В районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова из-за комплексной застройки планируют сносить ветхий дом. Еще один земельный участок с аварийными жилыми домами продается возле набережной. На берегу озера Черное в Северном микрорайоне продают землю под строительство домов возле психдиспансера. Кроме того, власти ищут застройщиков на земельный участок площадью более 100 тысяч кв. м. в новом микрорайоне города. По улице Витебского в Заозерном районе продается незастроенная территория площадью 44,5 гектаров, а в микрорайоне Рябково продают землю под высотную застройку. Также сообщалось, что губернатор Вадим Шумков обсудил с челябинским бизнесменом новую малоэтажную застройку в Заозерном. Возможная площадь участка почти 50 гектаров. Проект рассчитан до 2032 года.