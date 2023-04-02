Оппозицию возмутило, что Величко сохранил кресло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппозиция в Урае (ХМАО) пыталась сорвать заседание думы, на котором решалась судьба спикера Александра Величко, уличенного в наличии незадекларированных активов. Инсайдер в урайском политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что оппозиционеров возмутил факт, что при наличии нарушений антикоррупционный комитет проголосовал за сохранение должности Величко.

«Антикоррупционный комитет принял решение вынести Величко предупреждение и сохранить должность, несмотря на все нарушения. У Величко нашлись акции банка „Тинькофф“, чьими активами владеет кипрская компания TCS Group Holding PLC, не указанный в декларации земельный участок супруги и юрлицо. Оппозиционер Леонард Насибуллин покинул зал заседаний и забрал с собой две доверенности. В итоге депутаты проголосовали за вынесение Величко предупреждение, так как нарушения посчитали незначительными», — сообщает инсайдер.

Руководитель аппарата думы Любовь Чемогина и юрист Наталья Наумова не ответили на звонок корреспондента агентства. В думу Урая направлен запрос об итогах заседания.

В разговоре с корреспондентом URA.RU депутат думы Урая Леонард Насибуллин подтвердил, что покинул заседание, но не может разглашать информацию о наличии или отсутствии у Величко указанных активов, так как заседание было закрытым. «Я действительно ушел и забрал еще две доверенности членов объединения „Патриоты Урая“. Мы требуем отставки Величко, нас не устраивает, что при нескольких выявленных коррупционных эпизодах он сохранит должность. Мы считаем, решение было нелегитимным», — прокомментировал ситуацию Насибуллин.

Ранее URA.RU писало, что наказать Величко потребовала губернатор Югры Наталья Комарова. Она направила в думу Урая письмо.