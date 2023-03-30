Губернатор ХМАО потребовала наказать спикера думы за ошибки в декларации

Губернатор ХМАО Наталья Комарова не позволила спикеру думы Урая Александра Величко уйти от ответственности за ошибки в налоговой декларации. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что депутаты получили ее обращение и рассмотрят вопрос на внеочередном заседании думы 3 апреля.
«На прошлой неделе инцидент с декларацией Величко казался исчерпанным: на заседании думы оппозиции не позволили внести вопрос об отставке. Лояльное большинство отклонило предложение — по слухам, после ряда консультаций с мэром города Тимуром Закирзяновым. Однако губернатор прислала письмо, в котором потребовала наказать Величко. Вопрос решится на внеочередном заседании думы 3 апреля», — сообщает инсайдер.
Депутат думы Урая Артем Кукушкин подтвердил журналисту агентства, что он как инициатор проверки в отношении Величко получил копию письма Комаровой, и что заседание назначено на 3 апреля. «Перед этим вопрос будет рассмотрен на закрытом заседании антикоррупционного комитета думы. Фото- и видеосъемка во время обсуждения запрещена. Величко является председателем комитета, но по закону не сможет сам участвовать в рассмотрении вопроса и будет вынужден взять самоотвод. Подробности об активах, которые он не указал в декларации, не разглашаются под предлогом защиты персональных данных. Это выяснится только на заседании комитета», — уточнил Кукушкин.
Спикер не ответил на звонок корреспондента агентства. В аппарат думы Урая был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него получен не был.
Ранее URA.RU писало, что оппозиции не удалось сместить Величко с поста председателя думы. Инсайдер рассказал, что за него вступился статусный защитник.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.