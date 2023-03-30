Губернатор ХМАО потребовала наказать спикера думы за ошибки в декларации

31 марта 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова потребовала наказать Величко за ошибки в декларации Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова не позволила спикеру думы Урая Александра Величко уйти от ответственности за ошибки в налоговой декларации. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что депутаты получили ее обращение и рассмотрят вопрос на внеочередном заседании думы 3 апреля. «На прошлой неделе инцидент с декларацией Величко казался исчерпанным: на заседании думы оппозиции не позволили внести вопрос об отставке. Лояльное большинство отклонило предложение — по слухам, после ряда консультаций с мэром города Тимуром Закирзяновым. Однако губернатор прислала письмо, в котором потребовала наказать Величко. Вопрос решится на внеочередном заседании думы 3 апреля», — сообщает инсайдер. Депутат думы Урая Артем Кукушкин подтвердил журналисту агентства, что он как инициатор проверки в отношении Величко получил копию письма Комаровой, и что заседание назначено на 3 апреля. «Перед этим вопрос будет рассмотрен на закрытом заседании антикоррупционного комитета думы. Фото- и видеосъемка во время обсуждения запрещена. Величко является председателем комитета, но по закону не сможет сам участвовать в рассмотрении вопроса и будет вынужден взять самоотвод. Подробности об активах, которые он не указал в декларации, не разглашаются под предлогом защиты персональных данных. Это выяснится только на заседании комитета», — уточнил Кукушкин. Спикер не ответил на звонок корреспондента агентства. В аппарат думы Урая был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало, что оппозиции не удалось сместить Величко с поста председателя думы. Инсайдер рассказал, что за него вступился статусный защитник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова не позволила спикеру думы Урая Александра Величко уйти от ответственности за ошибки в налоговой декларации. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что депутаты получили ее обращение и рассмотрят вопрос на внеочередном заседании думы 3 апреля. «На прошлой неделе инцидент с декларацией Величко казался исчерпанным: на заседании думы оппозиции не позволили внести вопрос об отставке. Лояльное большинство отклонило предложение — по слухам, после ряда консультаций с мэром города Тимуром Закирзяновым. Однако губернатор прислала письмо, в котором потребовала наказать Величко. Вопрос решится на внеочередном заседании думы 3 апреля», — сообщает инсайдер. Депутат думы Урая Артем Кукушкин подтвердил журналисту агентства, что он как инициатор проверки в отношении Величко получил копию письма Комаровой, и что заседание назначено на 3 апреля. «Перед этим вопрос будет рассмотрен на закрытом заседании антикоррупционного комитета думы. Фото- и видеосъемка во время обсуждения запрещена. Величко является председателем комитета, но по закону не сможет сам участвовать в рассмотрении вопроса и будет вынужден взять самоотвод. Подробности об активах, которые он не указал в декларации, не разглашаются под предлогом защиты персональных данных. Это выяснится только на заседании комитета», — уточнил Кукушкин. Спикер не ответил на звонок корреспондента агентства. В аппарат думы Урая был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало, что оппозиции не удалось сместить Величко с поста председателя думы. Инсайдер рассказал, что за него вступился статусный защитник.