Жительница Кургана пожаловалась на дороговизну путевок в летний лагерь

Курганцы пожаловались на нехватку путевок в детские лагеря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась на дороговизну путевки в детский летний лагерь. Вдова, воспитывающая двоих детей, рассказала о проблеме на странице департамента образования и науки Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Мы, вдовы, лишились мужа и отца детей по непредвиденным обстоятельствам. Не все семьи этой категории могут себе позволить путевку за 15 000 рублей на две недели пребывания в лагере», — написала вдова из Кургана на странице ведомства. Также она отметила, что путевки в лагерь не приобрести и по той причине, что их уже нет в наличии. Женщина указывает, что с февраля отслеживала прием заявлений в лагерь.

Департамент образования и науки сообщил в ответе, что купить путевку можно и по льготной цене. В ведомстве уточнили, что каждый год муниципалитетам направляются субсидии на организацию отдыха детей в размере 75% от стоимости путевки, 25% оплаты составляют средства родителей, предприятий или иные источники финансирования. Кроме того, родители могут получить компенсацию части стоимости путевки, приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь или детский санаторий, в размере 50% от ее фактической стоимости. При этом департамент не занимается распространением этих путевок в подведомственные администрации Кургана лагеря.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что курганцы устроили ажиотаж из-за путевок в детские лагеря. Люди часами стояли в очереди, которая вышла за пределы здания.