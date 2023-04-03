В ООН заявили о максимальном риске начала ядерной войны

Риск применения ядерного вооружения достиг максимума со времен холодной войны. Об этом на заседании комиссии ООН по вопросам разоружения сообщила заместитель генсека ООН Изуми Накамицу.
«Риск применения ядерного оружия — намеренного или случайного из-за просчета, недопонимания, неверного восприятия — выше, чем когда-либо во время разгара холодной войны», — рассказала Изуми Накамицу. Ее слова приводит ТАСС. Накамицу считает, что к такой ситуации привело сразу несколько мировых тенденций, включая гонку вооружений.
О риске начала ядерной войны ранее сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что для предотвращения таких последствий необходимо провести мирные переговоры между Россией и Украиной, передает RT.
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