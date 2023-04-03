Фонд грантов губернатора Пермского края поможет с отправкой грузов в зону СВО

С 1 мая фонд будет принимать денежные пожертвования для СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В рамках реализации проекта «Гуманитарный центр Прикамья» (ГЦП) Фонд грантов губернатора Пермского берет на себя обязательства по сбору, формированию и отправке помощи бойцам в зоне проведения спецоперации. Эта информация опубликована в telegram-канале ГЦП.

«В феврале 2023 несколько краевых структур подписали соглашение об организации сотрудничества и взаимодействии по вопросам сбора, формирования и отправки помощи в связи с специальной военной операцией (СВО). В апреле началась активная работа. Фонд берет на себя целый ряд задач: от информационной поддержки и помощи в привлечении добровольцев для взаимодействия на гуманитарном складе до сбора пожертвований», — говорится в сообщении.

В ближайшем будущем сотрудники фонда должны запустить непрерывные и тематические (под конкретные запросы) сборы пожертвований для поддержки сограждан в зоне СВО. Партнерами проекта являются «Поисковой отряд им. Ирины Бухановой», благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», фонд защиты дикой природы «Следы человека в живой природе», реготделение «Единой России», а также ряд других организаций и общественных формирований.

Пермяки регулярно помогают участникам СВО. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин благодарил жителей региона за помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим на передовой. По его словам, на территории развернулось «масштабное волонтерское движение».