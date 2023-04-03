03 апреля 2023

Богомаз: еще одна атака ВСУ совершена в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника к зданию МВД
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывное устройство сброшено с помощью БПЛА, заявил Богомаз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сбросили с помощью беспилотника взрывное устройство вблизи здания МО УМВД Севского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Сегодня Богомаз уже сообщал об атаке на Брянскую область. По его словам, украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали здание районного военкомата в Севском районе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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ВСУ сбросили с помощью беспилотника взрывное устройство вблизи здания МО УМВД Севского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Сегодня Богомаз уже сообщал об атаке на Брянскую область. По его словам, украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали здание районного военкомата в Севском районе. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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