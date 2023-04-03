03 апреля 2023
02 апреля 2023

Сенатор от ХМАО вместе с участниками СВО провел урок мужества для когалымских юнармейцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение юнармейцам медалей "За участие в параде Победы". Екатеринбург, берет, юнармия
Встречи с участниками СВО очень важны для юнармейцев Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в уроке мужества, который проводили участники СВО для движения юнармейцев из Когалыма. Соответствующий пост политик разместил в своем telegram-канале.

«Сегодня, вместе с юнармейцами г. Когалыма принял участие в уроке мужества с приглашенными участникам СВО. Поблагодарил бойцов за их отважную работу, а также что нашли возможность в свой короткий отпуск встретиться с подростками. Для молодежи такое общение очень важно», — говорится в сообщении.

В рамках встречи в Когалыме, сенатор также пообщался с волонтерами, которые собирают гуманитарную помощь нашим военнослужащим и уже учатся изготавливать маскировочные сети. В завершении Исаков поблагодарил власти муниципалитета, которые поддерживают общественные инициативы и активно работают с молодежью.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков с рабочим визитом посетил Когалым (ХМАО). Политик оценил, как выстраивается система сопровождения участников СВО и их семей в городских учреждениях социального обслуживания и образования, здравоохранения и спорта.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в уроке мужества, который проводили участники СВО для движения юнармейцев из Когалыма. Соответствующий пост политик разместил в своем telegram-канале. «Сегодня, вместе с юнармейцами г. Когалыма принял участие в уроке мужества с приглашенными участникам СВО. Поблагодарил бойцов за их отважную работу, а также что нашли возможность в свой короткий отпуск встретиться с подростками. Для молодежи такое общение очень важно», — говорится в сообщении. В рамках встречи в Когалыме, сенатор также пообщался с волонтерами, которые собирают гуманитарную помощь нашим военнослужащим и уже учатся изготавливать маскировочные сети. В завершении Исаков поблагодарил власти муниципалитета, которые поддерживают общественные инициативы и активно работают с молодежью. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков с рабочим визитом посетил Когалым (ХМАО). Политик оценил, как выстраивается система сопровождения участников СВО и их семей в городских учреждениях социального обслуживания и образования, здравоохранения и спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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