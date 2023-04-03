Сенатор от ХМАО оценил уровень поддержки участников СВО и их семей в Когалыме

04 апреля 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Исаков лично увидела как в Когалыме выстраивается система поддержки участников СВО и их семей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время рабочего визита в Когалым (ХМАО) оценил, как выстраивается система сопровождения участников СВО и их семей в городских учреждениях социального обслуживания и образования, здравоохранения и спорта. О результатах визита политик рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня работаю в Когалыме. Мне важно понять и увидеть, как на деле выстраивается система сопровождения участников СВО и их семей. При посещении образовательного комплекса „Школа — сад № 10“ обратил внимание, что <…> семьям мобилизованных, а их восемь, здесь все услуги оказываются бесплатно», — говорится в сообщении. Помимо этого, Эдуард Исаков посетил Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения. Учреждение, помимо основных задач по реабилитации людей с ОВЗ, осуществляет комплексное сопровождение участников СВО, получивших боевые травмы, а также помощь членам их семей. Он уточнил, что летом в центре планируется открыть государственный региональный фонд поддержки ветеранов по принципу «одного окна». Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске (ХМАО) провел тренировку для участников СВО. В мероприятии приняли участие бойцы, которые восстанавливаются после боевых травм.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время рабочего визита в Когалым (ХМАО) оценил, как выстраивается система сопровождения участников СВО и их семей в городских учреждениях социального обслуживания и образования, здравоохранения и спорта. О результатах визита политик рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня работаю в Когалыме. Мне важно понять и увидеть, как на деле выстраивается система сопровождения участников СВО и их семей. При посещении образовательного комплекса „Школа — сад № 10“ обратил внимание, что <…> семьям мобилизованных, а их восемь, здесь все услуги оказываются бесплатно», — говорится в сообщении. Помимо этого, Эдуард Исаков посетил Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения. Учреждение, помимо основных задач по реабилитации людей с ОВЗ, осуществляет комплексное сопровождение участников СВО, получивших боевые травмы, а также помощь членам их семей. Он уточнил, что летом в центре планируется открыть государственный региональный фонд поддержки ветеранов по принципу «одного окна». Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске (ХМАО) провел тренировку для участников СВО. В мероприятии приняли участие бойцы, которые восстанавливаются после боевых травм.