Вице-мэр Нижневартовска уходит в отставку

04 апреля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Ирина Воликовская объявила об отставке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-мэр Нижневартовска (ХМОА) по социальной политике Ирина Воликовская уходит в отставку. Она опубликовала на своей странице «Вконтакте» прощальный пост с благодарностями. «Дорогие коллеги, работники департамента по социальной политике, руководители подведомственных учреждений — моя команда мечты, и просто все, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо вам за опыт, невероятный темп, интересные и нужные проекты, возможность вдохновлять, создавать и воплощать идеи, за совместную работу и достигнутые результаты», — написала Воликовская. В пресс-службе мэрии Нижневартовска официально не подтвердили отставку Воликовской. «По нашим данным, она находится в отпуске до 6 апреля», — сообщили в ведомстве. Сама Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства. Раннее URA.RU писало, что отставка Воликовской планируется после ее возвращения из отпуска. Источник агентства в мэрии сообщал, что она стала токсичной после череды скандалов в спортивных и образовательных учреждениях.

Вице-мэр Нижневартовска (ХМОА) по социальной политике Ирина Воликовская уходит в отставку. Она опубликовала на своей странице «Вконтакте» прощальный пост с благодарностями. «Дорогие коллеги, работники департамента по социальной политике, руководители подведомственных учреждений — моя команда мечты, и просто все, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо вам за опыт, невероятный темп, интересные и нужные проекты, возможность вдохновлять, создавать и воплощать идеи, за совместную работу и достигнутые результаты», — написала Воликовская. В пресс-службе мэрии Нижневартовска официально не подтвердили отставку Воликовской. «По нашим данным, она находится в отпуске до 6 апреля», — сообщили в ведомстве. Сама Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства. Раннее URA.RU писало, что отставка Воликовской планируется после ее возвращения из отпуска. Источник агентства в мэрии сообщал, что она стала токсичной после череды скандалов в спортивных и образовательных учреждениях.