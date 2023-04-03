Вице-мэр Нижневартовска уходит в отставку

Вице-мэр Нижневартовска (ХМОА) по социальной политике Ирина Воликовская уходит в отставку. Она опубликовала на своей странице «Вконтакте» прощальный пост с благодарностями.
«Дорогие коллеги, работники департамента по социальной политике, руководители подведомственных учреждений — моя команда мечты, и просто все, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо вам за опыт, невероятный темп, интересные и нужные проекты, возможность вдохновлять, создавать и воплощать идеи, за совместную работу и достигнутые результаты», — написала Воликовская.
В пресс-службе мэрии Нижневартовска официально не подтвердили отставку Воликовской. «По нашим данным, она находится в отпуске до 6 апреля», — сообщили в ведомстве. Сама Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства.
Раннее URA.RU писало, что отставка Воликовской планируется после ее возвращения из отпуска. Источник агентства в мэрии сообщал, что она стала токсичной после череды скандалов в спортивных и образовательных учреждениях.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.