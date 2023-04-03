03 апреля 2023
02 апреля 2023

Вице-мэр Нижневартовска уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Ирина Воликовская объявила об отставке Фото:

Вице-мэр Нижневартовска (ХМОА) по социальной политике Ирина Воликовская уходит в отставку. Она опубликовала на своей странице «Вконтакте» прощальный пост с благодарностями.

«Дорогие коллеги, работники департамента по социальной политике, руководители подведомственных учреждений — моя команда мечты, и просто все, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо вам за опыт, невероятный темп, интересные и нужные проекты, возможность вдохновлять, создавать и воплощать идеи, за совместную работу и достигнутые результаты», — написала Воликовская.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска официально не подтвердили отставку Воликовской. «По нашим данным, она находится в отпуске до 6 апреля», — сообщили в ведомстве. Сама Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства.

Раннее URA.RU писало, что отставка Воликовской планируется после ее возвращения из отпуска. Источник агентства в мэрии сообщал, что она стала токсичной после череды скандалов в спортивных и образовательных учреждениях.

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Вице-мэр Нижневартовска (ХМОА) по социальной политике Ирина Воликовская уходит в отставку. Она опубликовала на своей странице «Вконтакте» прощальный пост с благодарностями. «Дорогие коллеги, работники департамента по социальной политике, руководители подведомственных учреждений — моя команда мечты, и просто все, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо вам за опыт, невероятный темп, интересные и нужные проекты, возможность вдохновлять, создавать и воплощать идеи, за совместную работу и достигнутые результаты», — написала Воликовская. В пресс-службе мэрии Нижневартовска официально не подтвердили отставку Воликовской. «По нашим данным, она находится в отпуске до 6 апреля», — сообщили в ведомстве. Сама Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства. Раннее URA.RU писало, что отставка Воликовской планируется после ее возвращения из отпуска. Источник агентства в мэрии сообщал, что она стала токсичной после череды скандалов в спортивных и образовательных учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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