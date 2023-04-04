Володин обвинил Байдена и Макрона в убийстве Татарского

Кровь погибших на руках глав государств, поддерживающих режим Владимира Зеленского, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

В убийстве военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной виноваты президент США Джо Байден, французский глава Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. С таким предположением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим [президента Украины Владимира] Зеленского. <…> Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале.

Он также уточнил, что ФСБ предотвращали теракты и в отношении других общественных деятелей. В пример он привел журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и ряд других. Также Володин подытожил, что террористов надо уничтожать.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло ночью 21 августа 2022 года. Военкор Владлен Татарский погиб в результате подрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года.

Ранее спикер Госдумы Володин призвал ввести новые меры в отношении тех, кто наносит вред РФ, пишут «Дни.ру». Госдума также разрабатывает поправки для запрета Международного уголовного суда в РФ, сообщает РАПСИ.