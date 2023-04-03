Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сообщалось, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили корреспонденту. Стало известно, что статуэтку в кафе принесла Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве. URA.RU приводит основную информацию о Треповой.
Выступала против спецоперации
Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года. После начала спецоперации на Украине, девушка неоднократно выступала против ее проведения. В феврале прошлого года она задерживалась и доставлялась в отдел полиции № 52 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции.
Лично пронесла взрывное устройство
Девушку начали подозревать в преступлении практически сразу после начала следственных мероприятий. Официально в розыск девушку объявили 3 апреля в первой половине дня. По словам очевидцев, во время разговора с Владленом Татарским, Дарья представилась именем Настя и вручила ему статуэтку, в которой было изначально вмонтировано взрывное устройство. После она покинула кафе и спустя время произошел взрыв. Знакомые девушки утверждают, что она 2 апреля собиралась вылететь в Стамбул.
В ночь на 3 апреля telegram-каналы начали публиковать предполагаемые фото подозреваемой, которой и оказалась Трепова. В это же время войска специального назначения и сотрудники оперативных служб начали проводить обыск в квартире подозреваемой. На месте также присутствовали сотрудники ФСБ и ОМОН. Помимо Дарьи в списках подозреваемых также находился ее муж, Дмитрий Рылов, который также ранее попадал в отделении полиции за акции против СВО.
В Следственном комитете РФ сообщили, что Дарья Трепова была объявлена в розыск 3 апреля в первой половине дня и уже спустя пару часов она была задержана по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга. В комитете отметили, что его сотрудники действовали совместно с оперативными службами.
Крутилась в кругах феминисток
В соцсетях прошла информация, что Дарья Трепова была известна в интернете под никнеймом «Даша Тыковка». Под ним она была зарегистрирована в Twitter. Сообщалось, что Трепова удалила свой аккаунт осенью прошлого года. Она писала в своих соцсетях, что хотела бы покончить с собой. Также в интернете она позиционировала себя как сторонница феминистических взглядов.
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