Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

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Дарья Трепова подозревается в убийстве Владлена Татарского Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сообщалось, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили корреспонденту. Стало известно, что статуэтку в кафе принесла Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве. URA.RU приводит основную информацию о Треповой.

Выступала против спецоперации

Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года. После начала спецоперации на Украине, девушка неоднократно выступала против ее проведения. В феврале прошлого года она задерживалась и доставлялась в отдел полиции № 52 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции.

Лично пронесла взрывное устройство

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Девушку начали подозревать в преступлении практически сразу после начала следственных мероприятий. Официально в розыск девушку объявили 3 апреля в первой половине дня. По словам очевидцев, во время разговора с Владленом Татарским, Дарья представилась именем Настя и вручила ему статуэтку, в которой было изначально вмонтировано взрывное устройство. После она покинула кафе и спустя время произошел взрыв. Знакомые девушки утверждают, что она 2 апреля собиралась вылететь в Стамбул.

В ночь на 3 апреля telegram-каналы начали публиковать предполагаемые фото подозреваемой, которой и оказалась Трепова. В это же время войска специального назначения и сотрудники оперативных служб начали проводить обыск в квартире подозреваемой. На месте также присутствовали сотрудники ФСБ и ОМОН. Помимо Дарьи в списках подозреваемых также находился ее муж, Дмитрий Рылов, который также ранее попадал в отделении полиции за акции против СВО.

В Следственном комитете РФ сообщили, что Дарья Трепова была объявлена в розыск 3 апреля в первой половине дня и уже спустя пару часов она была задержана по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга. В комитете отметили, что его сотрудники действовали совместно с оперативными службами.

Крутилась в кругах феминисток

В соцсетях прошла информация, что Дарья Трепова была известна в интернете под никнеймом «Даша Тыковка». Под ним она была зарегистрирована в Twitter. Сообщалось, что Трепова удалила свой аккаунт осенью прошлого года. Она писала в своих соцсетях, что хотела бы покончить с собой. Также в интернете она позиционировала себя как сторонница феминистических взглядов.

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Вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сообщалось, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили корреспонденту. Стало известно, что статуэтку в кафе принесла Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве. URA.RU приводит основную информацию о Треповой. Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года. После начала спецоперации на Украине, девушка неоднократно выступала против ее проведения. В феврале прошлого года она задерживалась и доставлялась в отдел полиции № 52 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции. Девушку начали подозревать в преступлении практически сразу после начала следственных мероприятий. Официально в розыск девушку объявили 3 апреля в первой половине дня. По словам очевидцев, во время разговора с Владленом Татарским, Дарья представилась именем Настя и вручила ему статуэтку, в которой было изначально вмонтировано взрывное устройство. После она покинула кафе и спустя время произошел взрыв. Знакомые девушки утверждают, что она 2 апреля собиралась вылететь в Стамбул. В ночь на 3 апреля telegram-каналы начали публиковать предполагаемые фото подозреваемой, которой и оказалась Трепова. В это же время войска специального назначения и сотрудники оперативных служб начали проводить обыск в квартире подозреваемой. На месте также присутствовали сотрудники ФСБ и ОМОН. Помимо Дарьи в списках подозреваемых также находился ее муж, Дмитрий Рылов, который также ранее попадал в отделении полиции за акции против СВО. В соцсетях прошла информация, что Дарья Трепова была известна в интернете под никнеймом «Даша Тыковка». Под ним она была зарегистрирована в Twitter. Сообщалось, что Трепова удалила свой аккаунт осенью прошлого года. Она писала в своих соцсетях, что хотела бы покончить с собой. Также в интернете она позиционировала себя как сторонница феминистических взглядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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