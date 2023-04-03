Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

03 апреля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Дарья Трепова подозревается в убийстве Владлена Татарского Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сообщалось, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили корреспонденту. Стало известно, что статуэтку в кафе принесла Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве. URA.RU приводит основную информацию о Треповой. Выступала против спецоперации Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года. После начала спецоперации на Украине, девушка неоднократно выступала против ее проведения. В феврале прошлого года она задерживалась и доставлялась в отдел полиции № 52 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции. Лично пронесла взрывное устройство Новость по теме В Петербурге погиб военкор Татарский: что известно об инциденте Девушку начали подозревать в преступлении практически сразу после начала следственных мероприятий. Официально в розыск девушку объявили 3 апреля в первой половине дня. По словам очевидцев, во время разговора с Владленом Татарским, Дарья представилась именем Настя и вручила ему статуэтку, в которой было изначально вмонтировано взрывное устройство. После она покинула кафе и спустя время произошел взрыв. Знакомые девушки утверждают, что она 2 апреля собиралась вылететь в Стамбул. В ночь на 3 апреля telegram-каналы начали публиковать предполагаемые фото подозреваемой, которой и оказалась Трепова. В это же время войска специального назначения и сотрудники оперативных служб начали проводить обыск в квартире подозреваемой. На месте также присутствовали сотрудники ФСБ и ОМОН. Помимо Дарьи в списках подозреваемых также находился ее муж, Дмитрий Рылов, который также ранее попадал в отделении полиции за акции против СВО. В Следственном комитете РФ сообщили, что Дарья Трепова была объявлена в розыск 3 апреля в первой половине дня и уже спустя пару часов она была задержана по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга. В комитете отметили, что его сотрудники действовали совместно с оперативными службами. Крутилась в кругах феминисток В соцсетях прошла информация, что Дарья Трепова была известна в интернете под никнеймом «Даша Тыковка». Под ним она была зарегистрирована в Twitter. Сообщалось, что Трепова удалила свой аккаунт осенью прошлого года. Она писала в своих соцсетях, что хотела бы покончить с собой. Также в интернете она позиционировала себя как сторонница феминистических взглядов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сообщалось, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили корреспонденту. Стало известно, что статуэтку в кафе принесла Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве. URA.RU приводит основную информацию о Треповой. Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года. После начала спецоперации на Украине, девушка неоднократно выступала против ее проведения. В феврале прошлого года она задерживалась и доставлялась в отдел полиции № 52 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции. Девушку начали подозревать в преступлении практически сразу после начала следственных мероприятий. Официально в розыск девушку объявили 3 апреля в первой половине дня. По словам очевидцев, во время разговора с Владленом Татарским, Дарья представилась именем Настя и вручила ему статуэтку, в которой было изначально вмонтировано взрывное устройство. После она покинула кафе и спустя время произошел взрыв. Знакомые девушки утверждают, что она 2 апреля собиралась вылететь в Стамбул. В ночь на 3 апреля telegram-каналы начали публиковать предполагаемые фото подозреваемой, которой и оказалась Трепова. В это же время войска специального назначения и сотрудники оперативных служб начали проводить обыск в квартире подозреваемой. На месте также присутствовали сотрудники ФСБ и ОМОН. Помимо Дарьи в списках подозреваемых также находился ее муж, Дмитрий Рылов, который также ранее попадал в отделении полиции за акции против СВО. В соцсетях прошла информация, что Дарья Трепова была известна в интернете под никнеймом «Даша Тыковка». Под ним она была зарегистрирована в Twitter. Сообщалось, что Трепова удалила свой аккаунт осенью прошлого года. Она писала в своих соцсетях, что хотела бы покончить с собой. Также в интернете она позиционировала себя как сторонница феминистических взглядов.