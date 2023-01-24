24 января 2023

Уральский завод гражданской авиации сделает самолеты для Камчатки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, место в самолете
Первая партия самолетов "Байкал" отправится на Камчатку

Уральский завод гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) получил заказ на три самолета «Байкал», которые будут использовать для перевозки туристов на Камчатке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Сложные природно-климатические условия на Камчатке обуславливают повышенные требования эксплуатантов к авиатехнике. В тесном взаимодействии со специалистами авиакомпании “Витязь-Аэро” (заказчик самолетов — прим. ред.) мы сформировали технический облик самолёта, который сможет эффективно и безопасно выполнять перевозки в этом уникальном регионе», – рассказал начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УзГА Максим Харин.

Всего на заводе должны изготовить три самолета, поставки запланированы на срок с 2026 по 2028 год. Модели самолетов «Байкал» для «Витязь-Аэро» оснастят дополнительным оборудованием. Например, противообледенительной системой, метеорологическим локатором и автопилотом.

Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показали макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина».

Самолеты
"Байкал" - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
СРассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5-3 тысячи километров.
Самолеты рассчитаны на перевозку до девяти пассажиров или до двух тонн груза на дальность 1,5-3 тысячи километров
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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Уральский завод гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) получил заказ на три самолета «Байкал», которые будут использовать для перевозки туристов на Камчатке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Сложные природно-климатические условия на Камчатке обуславливают повышенные требования эксплуатантов к авиатехнике. В тесном взаимодействии со специалистами авиакомпании “Витязь-Аэро” (заказчик самолетов — прим. ред.) мы сформировали технический облик самолёта, который сможет эффективно и безопасно выполнять перевозки в этом уникальном регионе», – рассказал начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УзГА Максим Харин. Всего на заводе должны изготовить три самолета, поставки запланированы на срок с 2026 по 2028 год. Модели самолетов «Байкал» для «Витязь-Аэро» оснастят дополнительным оборудованием. Например, противообледенительной системой, метеорологическим локатором и автопилотом. Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показали макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина».
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