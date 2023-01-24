Уральский завод гражданской авиации сделает самолеты для Камчатки. Фото

Первая партия самолетов "Байкал" отправится на Камчатку Анна Майорова © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) получил заказ на три самолета «Байкал», которые будут использовать для перевозки туристов на Камчатке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Сложные природно-климатические условия на Камчатке обуславливают повышенные требования эксплуатантов к авиатехнике. В тесном взаимодействии со специалистами авиакомпании “Витязь-Аэро” (заказчик самолетов — прим. ред.) мы сформировали технический облик самолёта, который сможет эффективно и безопасно выполнять перевозки в этом уникальном регионе», – рассказал начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УзГА Максим Харин.

Всего на заводе должны изготовить три самолета, поставки запланированы на срок с 2026 по 2028 год. Модели самолетов «Байкал» для «Витязь-Аэро» оснастят дополнительным оборудованием. Например, противообледенительной системой, метеорологическим локатором и автопилотом.

Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показали макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина».

"Байкал" - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях Фото: департамент информационной политики Свердловской области