У охотников ЯНАО начали принимать заявления на отстрел медведей

Охотиться на медведей и лосей в ЯНАО можно будет с 1 августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале начался прием заявок на отстрел бурых медведей и лосей. Как сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии округа заявления от охотников принимают до 30 апреля.

«Разрешения будут распределяться путем случайной выборки. Их выдачу департамент проведет не позднее 1 августа после установления квот на промысел животных», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте сообщается, что охотиться на этих животных разрешат с 1 августа 2023 года до 10 января 2024 год. Охотник может подать только одно заявление — на охоту в одном районе, как на лося, так и на медведя.

Лось и бурый медведь относятся к ценным охотничьим ресурсам, добыча которых строго регламентируется. Заявление можно также подавать в электронном виде через сайт , используя учетную запись на портале Госуслуг.

Ранее URA.RU рассказывало об увеличении в регионе лимитов на отстрел бурого медведя и лося. В прошлом году ямальским охотникам разрешили добыть 377 особей лося и 619 медведей.