03 апреля 2023
02 апреля 2023
01 апреля 2023

У охотников ЯНАО начали принимать заявления на отстрел медведей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, оружие, охотник, ружье, абориген, ханты, человек с ружьем, коренные жители, палец на курке, кмнс
Охотиться на медведей и лосей в ЯНАО можно будет с 1 августа Фото:

На Ямале начался прием заявок на отстрел бурых медведей и лосей. Как сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии округа заявления от охотников принимают до 30 апреля.

«Разрешения будут распределяться путем случайной выборки. Их выдачу департамент проведет не позднее 1 августа после установления квот на промысел животных», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте сообщается, что охотиться на этих животных разрешат с 1 августа 2023 года до 10 января 2024 год. Охотник может подать только одно заявление — на охоту в одном районе, как на лося, так и на медведя.

Лось и бурый медведь относятся к ценным охотничьим ресурсам, добыча которых строго регламентируется. Заявление можно также подавать в электронном виде через сайт, используя учетную запись на портале Госуслуг.

Ранее URA.RU рассказывало об увеличении в регионе лимитов на отстрел бурого медведя и лося. В прошлом году ямальским охотникам разрешили добыть 377 особей лося и 619 медведей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

На Ямале начался прием заявок на отстрел бурых медведей и лосей. Как сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии округа заявления от охотников принимают до 30 апреля. «Разрешения будут распределяться путем случайной выборки. Их выдачу департамент проведет не позднее 1 августа после установления квот на промысел животных», — говорится в сообщении ведомства. На сайте сообщается, что охотиться на этих животных разрешат с 1 августа 2023 года до 10 января 2024 год. Охотник может подать только одно заявление — на охоту в одном районе, как на лося, так и на медведя. Лось и бурый медведь относятся к ценным охотничьим ресурсам, добыча которых строго регламентируется. Заявление можно также подавать в электронном виде через сайт, используя учетную запись на портале Госуслуг. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении в регионе лимитов на отстрел бурого медведя и лося. В прошлом году ямальским охотникам разрешили добыть 377 особей лося и 619 медведей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...