«Пермэнергосбыт» отчитался о получении миллиардной прибыли

Прибыль компании превысила один миллиард рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» улучшило финансовые показатели. По итогам 2022 года один из крупнейших пермских поставщиков электричества получил чистую прибыль на сумму в миллиард рублей. Соответствующие данные содержатся в годовом бухгалтерском отчете, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«ПАО „Пермская энергосбытовая компания“. Отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2022 года. Выручка — 42 млрд рублей, чистая прибыль — более одного миллиарда рублей», — указано в документе. В 2021 году выручка компании составляла 40,8 млрд рублей, чистая прибыль — 950 млн рублей.

ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электрической энергии на территории Перми и Пермского края. По информации сервиса СБИС, основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также предприниматель Андрей Киташев.

Ранее URA.RU рассказывало, что ПАО «Пермэнергосбыт» оповестило жителей Пермского края о повышении тарифов на электроэнергию. Также компания объявила конкурс на оказание услуг по изготовлению платежных документов и уведомлений физических лиц на сумму более 150 млн рублей.