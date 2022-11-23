Пермяки с 1 декабря будут больше платить за услуги ЖКХ

24 ноября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Жителям Пермского края рекомендуют передать показания и оплатить электроэнергию до 25 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае с 1 декабря вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщается на сайте ПАО «Пермэнергосбыт». «1 декабря, согласно постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, изменятся тарифы для бытового потребления. Одноставочный тариф для городского населения вырастет на 41 копейку и составит 5,05 рублей за 1 кВтч. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 5,3 рубля — за киловатт в дневное время (+62 копейки) и 3,25 рубля — за киловатт в ночное время (+26 копеек)», — говорится на сайте компании. Для жителей сел и деревень одноставочный тариф вырастет на 31 копейку — до 3,71 рублей за киловатт. Двухзонный тариф (день/ночь) составит 3,89 рубля (+46 копеек) и 2,39 рубля (+19 копеек) соответственно. В «Пермэнергосбыте» рекомендуют пермякам для корректного начисления платежей передать показания приборов учета и оплатить электроэнергию в срок до 25 ноября. Ранее россиян предупредили о повышении с 1 декабря стоимости ряда жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, вырастут цены на домашний интернет и телевидение.

В Пермском крае с 1 декабря вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщается на сайте ПАО «Пермэнергосбыт». «1 декабря, согласно постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, изменятся тарифы для бытового потребления. Одноставочный тариф для городского населения вырастет на 41 копейку и составит 5,05 рублей за 1 кВтч. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 5,3 рубля — за киловатт в дневное время (+62 копейки) и 3,25 рубля — за киловатт в ночное время (+26 копеек)», — говорится на сайте компании. Для жителей сел и деревень одноставочный тариф вырастет на 31 копейку — до 3,71 рублей за киловатт. Двухзонный тариф (день/ночь) составит 3,89 рубля (+46 копеек) и 2,39 рубля (+19 копеек) соответственно. В «Пермэнергосбыте» рекомендуют пермякам для корректного начисления платежей передать показания приборов учета и оплатить электроэнергию в срок до 25 ноября. Ранее россиян предупредили о повышении с 1 декабря стоимости ряда жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, вырастут цены на домашний интернет и телевидение.