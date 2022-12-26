«Пермэнергосбыт» выделяет 150 миллионов на печать квитанций за ЖКХ

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Разное. Курган, почтовый ящик, квитанция оплаты жкх
В стоимость услуг входят печать квитанций и расходы на их доставку Фото:

Компания «Пермэнергосбыт», поставляющая электроэнергию потребителям, объявила конкурс на оказание услуг по изготовлению платежных документов и уведомлений физических лиц. Начальная и максимальная цена контракта — 152 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Исполнитель обязуется оказывать услуги по печати и доставке платежных документов и уведомлений (далее — корреспонденция) для бытовых потребителей заказчика. Под корреспонденцией стороны подразумевают счета-квитанции за потребленную электроэнергию, услуги ЖКХ, уведомления, исковые заявления, рекламно-информационные материалы», — говорится в техзадании к аукциону.

В стоимость услуг включены печать уведомлений и квитанций, расходы по их доставке на склад заказчика и в отделения «Почты России», затраты на хранение товара. Исполнитель обязан изготавливать корреспонденцию от 800 тысяч до 1,2 млн штук в месяц, ежедневными партиями от тысячи до 200 тысяч экземпляров.

Ранее URA.RU сообщало, что весной 2022 года компания «Пермэнергосбыт» уведомила потребителей о частичном переходе на электронный способ доставки квитанций. Это связано с резким подорожанием бумаги и типографских услуг.

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Компания «Пермэнергосбыт», поставляющая электроэнергию потребителям, объявила конкурс на оказание услуг по изготовлению платежных документов и уведомлений физических лиц. Начальная и максимальная цена контракта — 152 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Исполнитель обязуется оказывать услуги по печати и доставке платежных документов и уведомлений (далее — корреспонденция) для бытовых потребителей заказчика. Под корреспонденцией стороны подразумевают счета-квитанции за потребленную электроэнергию, услуги ЖКХ, уведомления, исковые заявления, рекламно-информационные материалы», — говорится в техзадании к аукциону. В стоимость услуг включены печать уведомлений и квитанций, расходы по их доставке на склад заказчика и в отделения «Почты России», затраты на хранение товара. Исполнитель обязан изготавливать корреспонденцию от 800 тысяч до 1,2 млн штук в месяц, ежедневными партиями от тысячи до 200 тысяч экземпляров. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2022 года компания «Пермэнергосбыт» уведомила потребителей о частичном переходе на электронный способ доставки квитанций. Это связано с резким подорожанием бумаги и типографских услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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