«Пермэнергосбыт» выделяет 150 миллионов на печать квитанций за ЖКХ

В стоимость услуг входят печать квитанций и расходы на их доставку Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Компания «Пермэнергосбыт», поставляющая электроэнергию потребителям, объявила конкурс на оказание услуг по изготовлению платежных документов и уведомлений физических лиц. Начальная и максимальная цена контракта — 152 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Исполнитель обязуется оказывать услуги по печати и доставке платежных документов и уведомлений (далее — корреспонденция) для бытовых потребителей заказчика. Под корреспонденцией стороны подразумевают счета-квитанции за потребленную электроэнергию, услуги ЖКХ, уведомления, исковые заявления, рекламно-информационные материалы», — говорится в техзадании к аукциону.

В стоимость услуг включены печать уведомлений и квитанций, расходы по их доставке на склад заказчика и в отделения «Почты России», затраты на хранение товара. Исполнитель обязан изготавливать корреспонденцию от 800 тысяч до 1,2 млн штук в месяц, ежедневными партиями от тысячи до 200 тысяч экземпляров.

Ранее URA.RU сообщало, что весной 2022 года компания «Пермэнергосбыт» уведомила потребителей о частичном переходе на электронный способ доставки квитанций. Это связано с резким подорожанием бумаги и типографских услуг.