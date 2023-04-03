Более трех тысяч челябинцев планируют отправить в армию в весенний призыв

В весенний призыв из Челябинской области планируют отправить в ВС РФ более трех тысяч человек. Об этом 4 апреля в ходе брифинга сообщил военком Челябинской области полковник Андрей Максуров.
«В весенний призыв планируется призвать и направить на срочную службу около трех с половиной человек. Для этого в регионе создано 48 призывных комиссий», — сообщил Максуров.
По словам военкома области, первая партия срочников отправится на службу из Челябинской области уже 20 апреля. Призыв будет проходить в рамках действующего законодательства.
Призывная кампания началась в РФ с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится с начала апреля до середины июля.
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