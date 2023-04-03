03 апреля 2023

Более трех тысяч челябинцев планируют отправить в армию в весенний призыв

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Брифинг военкома Челябинской области Андрея Максурова, максуров андрей
По словам Андрея Максурова, весной 2023 года на службу призовут больше жителей, чем годом ранее Фото:

В весенний призыв из Челябинской области планируют отправить в ВС РФ более трех тысяч человек. Об этом 4 апреля в ходе брифинга сообщил военком Челябинской области полковник Андрей Максуров.

«В весенний призыв планируется призвать и направить на срочную службу около трех с половиной человек. Для этого в регионе создано 48 призывных комиссий», — сообщил Максуров.

По словам военкома области, первая партия срочников отправится на службу из Челябинской области уже 20 апреля. Призыв будет проходить в рамках действующего законодательства.

Призывная кампания началась в РФ с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится с начала апреля до середины июля.

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В весенний призыв из Челябинской области планируют отправить в ВС РФ более трех тысяч человек. Об этом 4 апреля в ходе брифинга сообщил военком Челябинской области полковник Андрей Максуров. «В весенний призыв планируется призвать и направить на срочную службу около трех с половиной человек. Для этого в регионе создано 48 призывных комиссий», — сообщил Максуров. По словам военкома области, первая партия срочников отправится на службу из Челябинской области уже 20 апреля. Призыв будет проходить в рамках действующего законодательства. Призывная кампания началась в РФ с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится с начала апреля до середины июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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