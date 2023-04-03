Власти ЯНАО расширили меры поддержки для военнослужащих

04 апреля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Военнослужащим отряда «Барс» возместят стоимость проезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ЯНАО улучшат меры поддержки участников спецоперации. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, заключившие контракт с МВД Донецкой и Луганской народных республик получат выплаты, а военнослужащим отряда «Барс» возместят расходы за проезд. «Вводится дополнительная мера для участников СВО из отрядов „Барс“. Им возместят 100% расходов за проезд из города Ямала до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Также единовременную выплату получат участвующие в СВО ямальцы, заключившие контракт с МВД ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские участники СВО смогут бесплатно обратиться к адвокатам. Данная мера распространяется и на семьи военнослужащих.

Власти ЯНАО улучшат меры поддержки участников спецоперации. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, заключившие контракт с МВД Донецкой и Луганской народных республик получат выплаты, а военнослужащим отряда «Барс» возместят расходы за проезд. «Вводится дополнительная мера для участников СВО из отрядов „Барс“. Им возместят 100% расходов за проезд из города Ямала до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Также единовременную выплату получат участвующие в СВО ямальцы, заключившие контракт с МВД ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские участники СВО смогут бесплатно обратиться к адвокатам. Данная мера распространяется и на семьи военнослужащих.