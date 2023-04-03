03 апреля 2023
02 апреля 2023
01 апреля 2023

Власти ЯНАО расширили меры поддержки для военнослужащих

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, армия, военные, солдаты, строй, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Военнослужащим отряда «Барс» возместят стоимость проезда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО улучшат меры поддержки участников спецоперации. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, заключившие контракт с МВД Донецкой и Луганской народных республик получат выплаты, а военнослужащим отряда «Барс» возместят расходы за проезд.

«Вводится дополнительная мера для участников СВО из отрядов „Барс“. Им возместят 100% расходов за проезд из города Ямала до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Также единовременную выплату получат участвующие в СВО ямальцы, заключившие контракт с МВД ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские участники СВО смогут бесплатно обратиться к адвокатам. Данная мера распространяется и на семьи военнослужащих.

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Власти ЯНАО улучшат меры поддержки участников спецоперации. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, заключившие контракт с МВД Донецкой и Луганской народных республик получат выплаты, а военнослужащим отряда «Барс» возместят расходы за проезд. «Вводится дополнительная мера для участников СВО из отрядов „Барс“. Им возместят 100% расходов за проезд из города Ямала до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Также единовременную выплату получат участвующие в СВО ямальцы, заключившие контракт с МВД ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские участники СВО смогут бесплатно обратиться к адвокатам. Данная мера распространяется и на семьи военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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