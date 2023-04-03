Глава «Сургутнефтегаза» озвучил помощнику Путина ключевые вызовы отрасли

Встреча проходила в закрытом формате Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на закрытой встрече озвучил помощнику президента РФ Максиму Орешкину ключевые вызовы в нефтяной сфере. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Главный вопрос касался стимулирования инвестиций в нефтегазовый сектор. Нефть сейчас уже не бьет фонтаном, и затраты на ее добычу растут. Нефтяники ждут льгот на федеральном уровне», — сообщил источник.

Помимо этого, на встрече обсудили проблемы, касающиеся импортозамещения. У нефтяников появился ряд проблем с внедрением нового оборудования. «В условиях западных санкций требуется оперативнее внедрять новые технологии, а есть нормативные акты, которые тормозят этот процесс. Все эти проблемы Богданов и озвучил Орешкину в надежде на то, что в Кремле на них отреагируют», — сообщил инсайдер.

Для уточнения журналист агентства обратился в пресс-службу Кремля. По номеру телефона дежурного никто не ответил на звонок. В пресс-службу «Сургутнефтегаза» направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Встреча входила в закрытую программу Орешкина в ХМАО.