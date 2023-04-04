Нарышкин: Польша надеется аннексировать украинские территории

Польша против окончания конфликта на Украине, заявил Сергей Нарышкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша ждет удачного момента, чтобы взять под контроль часть Украины. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Польское руководство ждет момента, чтобы взять под контроль украинские территории. Поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта [на Украине]», — отметил Сергей Нарышкин. Об этом он заявил во время встречи с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.
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