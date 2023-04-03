Победитель «Адской кухни» ищет помощника в Екатеринбурге

Бренд-шеф ресторана загородного клуба «Белая лошадь» и победитель «Адской кухни» Георгий Матвеев ищет себе в помощь су-шефа. Кандидату предстоит быть его «правой рукой»: организовывать работу поваров, составлять заявки на продукты и выполнять распоряжения шеф-повара.
«Составлять заявки на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырье, обеспечивать их своевременное получение со склада, контролировать сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и реализации», — указано в вакансии на сайте «Белой лошади». Также в список обязанностей войдут: организация деятельности поваров в смене, их расстановка, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, адаптация и обучение новых сотрудников и ведение производственных чек-листов.
От кандидата требуется опыт работы су-шефом, гибкое мышление, знание программы R-keeper 7 и ЕГАИС, санитарная книжка. Также не будет лишним умение выстраивать приоритеты в работе и желание учиться и развиваться.
Ранее Матвеев принял участие в акции новой гастроточки «В рот мне доги» на фудмаркете Estory в ТРЦ «Гринвич». Он приготовил хот-дог с сусальным золотом и фотографировался со всеми желающими поестителями.
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