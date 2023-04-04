Путин рассказал, как вырастут доходы россиян в 2023 году

Путин: зарплата россиян вырастет на 3-5%

04 апреля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Реальная зарплата вырастет на 3-5%, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России реальная заработная плата вырастет на 3-5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Реальная заработная плата должна вырасти на 3-5%, реальные располагаемые доходы — на 2-3%», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завод «Тулажелдормаш». Также он отметил, что за ростом зарплат спадет и инфляция в стране, которая составит менее 4%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину о повышении зарплаты в стране. По ее словам, доходы россиян за последние пять лет выросли на 22%.

В России реальная заработная плата вырастет на 3-5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Реальная заработная плата должна вырасти на 3-5%, реальные располагаемые доходы — на 2-3%», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завод «Тулажелдормаш». Также он отметил, что за ростом зарплат спадет и инфляция в стране, которая составит менее 4%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину о повышении зарплаты в стране. По ее словам, доходы россиян за последние пять лет выросли на 22%.