Путин рассказал, как вырастут доходы россиян в 2023 году

Путин: зарплата россиян вырастет на 3-5%
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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Реальная зарплата вырастет на 3-5%, подчеркнул Владимир Путин Фото:

В России реальная заработная плата вырастет на 3-5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Реальная заработная плата должна вырасти на 3-5%, реальные располагаемые доходы — на 2-3%», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завод «Тулажелдормаш». Также он отметил, что за ростом зарплат спадет и инфляция в стране, которая составит менее 4%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину о повышении зарплаты в стране. По ее словам, доходы россиян за последние пять лет выросли на 22%.

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В России реальная заработная плата вырастет на 3-5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Реальная заработная плата должна вырасти на 3-5%, реальные располагаемые доходы — на 2-3%», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завод «Тулажелдормаш». Также он отметил, что за ростом зарплат спадет и инфляция в стране, которая составит менее 4%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину о повышении зарплаты в стране. По ее словам, доходы россиян за последние пять лет выросли на 22%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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