Путин рассказал, как вырастут доходы россиян в 2023 году

Реальная зарплата вырастет на 3-5%, подчеркнул Владимир Путин
В России реальная заработная плата вырастет на 3-5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Реальная заработная плата должна вырасти на 3-5%, реальные располагаемые доходы — на 2-3%», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завод «Тулажелдормаш». Также он отметил, что за ростом зарплат спадет и инфляция в стране, которая составит менее 4%.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину о повышении зарплаты в стране. По ее словам, доходы россиян за последние пять лет выросли на 22%.
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