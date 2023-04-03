03 апреля 2023

В ХМАО посчитали, сколько получают сотрудники без опыта

Работодатели в ХМАО готовы платить сотрудникам без опыта 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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У продавцов и курьеров больше возможностей устроиться без опыта Фото:

Работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter.

«В среднем специалистам без опыта в Югре предлагают 47 тысяч рублей. При этом каждая десятая вакансия без требований к опыту работы предлагает зарплату от 100 тысяч рублей», — рассказывает руководитель пресс-службы Анна Осипова.

При этом Осипова отметила, что только треть опубликованных вакансий подходят для соискателя без опыта работы. Чаще всего работодатели ищут сотрудников без опыта на должности продавца, врача и курьера.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО готовы лишиться части зарплаты, чтобы сохранить работу. Исследование проводили сотрудники платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter.

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Работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «В среднем специалистам без опыта в Югре предлагают 47 тысяч рублей. При этом каждая десятая вакансия без требований к опыту работы предлагает зарплату от 100 тысяч рублей», — рассказывает руководитель пресс-службы Анна Осипова. При этом Осипова отметила, что только треть опубликованных вакансий подходят для соискателя без опыта работы. Чаще всего работодатели ищут сотрудников без опыта на должности продавца, врача и курьера. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО готовы лишиться части зарплаты, чтобы сохранить работу. Исследование проводили сотрудники платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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