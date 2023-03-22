Жители ХМАО готовы лишиться части зарплаты, чтобы сохранить работу

Югорчане готовы снизить свои зарплатные ожидания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти половина жителей ХМАО согласны на снижение зарплаты ради сохранения работы. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании HeadHunter.

«44% соискателей из ХМАО сообщили, что в целом готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Для сравнения: в целом по Уральском федеральному округу на такой шаг готовы 36% соискателей, по России — 41%», — говорится в исследовании.

В большинстве на снижение зарплаты готовы соискатели из сфер «Информационные технологии» (54%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%). «Самые неуступчивые с точки зрения зарплат соискатели чаще всего относятся к профессиональным сферам „Автомобильный бизнес“ (53% не согласны идти на снижение ожиданий), „Добыча сырья“ (52%) и „Строительство, недвижимость“ (50%)», — добавляют аналитики.

При этом средние зарплатные ожидания жителей региона за год выросли на семь тысяч рублей. По итогам февраля сумма составляет 63,6 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что бьюти-мастера в ХМАО стали зарабатывать больше чиновников. Топовые работники сферы ногтевого сервиса способны получать по 100-150 тысяч рублей в месяц.