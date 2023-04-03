В Тюмени банкротят бывший бизнес беглого олигарха

В Тюмени банкротят компании, связанные с беглым олигархом Геннадием Лисовиченко

Геннадий Лисовиченко (на фото слева) все еще не экстрадирован в Россию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени ФНС подала иски о банкротстве к двум компаниям, связанным с экс-директором Антипинского НПЗ, олигархом Геннадием Лисовиченко. Информация представлена в картотеке Арбитражного суда региона. Сам Лисовиченко находится в международном розыске.

«Дела о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Заявитель: Федеральная налоговая служба, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Должники: ООО „РОСТ ГРИБ“, ООО „НЕО-КОМ“», — такие сведения приведены в картотеке тюменского Арбитража.

Обе компании связаны с бывшим директором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, который в настоящее время скрывается за границей из-за обвинения в злоупотреблении полномочиями. Ему вменяют ущерб, причиненный предприятию, в размере 35 млн рублей.

Как ранее писало URA.RU, в мае 2022 года Лисовиченко был задержан в Италии. Однако позднее суд отказался выдавать беглого олигарха правоохранительным органам России.