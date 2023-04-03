03 апреля 2023
02 апреля 2023

В Тюмени банкротят бывший бизнес беглого олигарха

В Тюмени банкротят компании, связанные с беглым олигархом Геннадием Лисовиченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , моор александр, антипинский нпз, цуканов николай, лисовиченко геннадий, тюменский нпз
Геннадий Лисовиченко (на фото слева) все еще не экстрадирован в Россию Фото:

В Тюмени ФНС подала иски о банкротстве к двум компаниям, связанным с экс-директором Антипинского НПЗ, олигархом Геннадием Лисовиченко. Информация представлена в картотеке Арбитражного суда региона. Сам Лисовиченко находится в международном розыске.

«Дела о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Заявитель: Федеральная налоговая служба, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Должники: ООО „РОСТ ГРИБ“, ООО „НЕО-КОМ“», — такие сведения приведены в картотеке тюменского Арбитража.

Обе компании связаны с бывшим директором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, который в настоящее время скрывается за границей из-за обвинения в злоупотреблении полномочиями. Ему вменяют ущерб, причиненный предприятию, в размере 35 млн рублей.

Как ранее писало URA.RU, в мае 2022 года Лисовиченко был задержан в Италии. Однако позднее суд отказался выдавать беглого олигарха правоохранительным органам России.

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В Тюмени ФНС подала иски о банкротстве к двум компаниям, связанным с экс-директором Антипинского НПЗ, олигархом Геннадием Лисовиченко. Информация представлена в картотеке Арбитражного суда региона. Сам Лисовиченко находится в международном розыске. «Дела о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Заявитель: Федеральная налоговая служба, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Должники: ООО „РОСТ ГРИБ“, ООО „НЕО-КОМ“», — такие сведения приведены в картотеке тюменского Арбитража. Обе компании связаны с бывшим директором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, который в настоящее время скрывается за границей из-за обвинения в злоупотреблении полномочиями. Ему вменяют ущерб, причиненный предприятию, в размере 35 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, в мае 2022 года Лисовиченко был задержан в Италии. Однако позднее суд отказался выдавать беглого олигарха правоохранительным органам России.
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