Iltaleht: НАТО разместит базу в Финляндии у границ с РФ

04 апреля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

В Финляндии планируется размещение командного центра НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО НАТО планирует разместить свою базу в северных регионах Финляндии, у границы с Россией. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «Наиболее вероятно, что если в Финляндии будет рассматриваться база НАТО, то это будет штаб-квартира более низкого уровня, расположенная в северных регионах», — подчеркивает журналист издания Лаури Нурме. Он уточняет, что альянс готовит новую командную структуру с участием Финляндии, которая будет согласована на ближайшем саммите НАТО. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В МИД РФ подчеркнули, что Россия будет укрепляться на границе, повышая военный потенциал.

НАТО планирует разместить свою базу в северных регионах Финляндии, у границы с Россией. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «Наиболее вероятно, что если в Финляндии будет рассматриваться база НАТО, то это будет штаб-квартира более низкого уровня, расположенная в северных регионах», — подчеркивает журналист издания Лаури Нурме. Он уточняет, что альянс готовит новую командную структуру с участием Финляндии, которая будет согласована на ближайшем саммите НАТО. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В МИД РФ подчеркнули, что Россия будет укрепляться на границе, повышая военный потенциал.