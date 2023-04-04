Iltaleht: НАТО разместит базу в Финляндии у границ с РФ

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
В Финляндии планируется размещение командного центра НАТО Фото:
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НАТО планирует разместить свою базу в северных регионах Финляндии, у границы с Россией. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

«Наиболее вероятно, что если в Финляндии будет рассматриваться база НАТО, то это будет штаб-квартира более низкого уровня, расположенная в северных регионах», — подчеркивает журналист издания Лаури Нурме. Он уточняет, что альянс готовит новую командную структуру с участием Финляндии, которая будет согласована на ближайшем саммите НАТО.

Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В МИД РФ подчеркнули, что Россия будет укрепляться на границе, повышая военный потенциал.

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НАТО планирует разместить свою базу в северных регионах Финляндии, у границы с Россией. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «Наиболее вероятно, что если в Финляндии будет рассматриваться база НАТО, то это будет штаб-квартира более низкого уровня, расположенная в северных регионах», — подчеркивает журналист издания Лаури Нурме. Он уточняет, что альянс готовит новую командную структуру с участием Финляндии, которая будет согласована на ближайшем саммите НАТО. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В МИД РФ подчеркнули, что Россия будет укрепляться на границе, повышая военный потенциал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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